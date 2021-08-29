彰化民間流浪犬收容所租約到期 400隻毛孩恐無家可歸
流浪狗問題難解，所幸有民間愛心人士願意收容，緩解流浪犬問題，彰化縣快樂屋流浪動物關懷協會在溪州設民間流浪動物收容所，收容約400隻毛小孩，但因土地租約到期，地主欲賣地，屆時這批流浪動物恐無家可歸，又成為問題。
快樂屋流浪動物關懷協會總幹事許議仁說，他因為在自家經營的素食自助餐店前常看到有流浪狗被撞傷撞死，13年前開始收容流浪犬，愈收愈多，已換了第二個地方，目前收容所在北斗和溪州交界處近5分地大，收容貓犬約400隻，也有收容被虐的名犬，但地主最近想賣地，如果他們無法把地買下，年底這批流浪動物就無家可歸了。
許議仁說，為了減少流浪狗問題，並讓收容所能被附近居民接受，他們非常重視清潔和管理，四分之三的流浪犬都有植入晶片，且依流浪動物的情況分區收容，還設有4個大型化糞池，每日至少沖水二次，讓場區沒有異味，原本農委會還要補助安裝隔音牆，但因需有土地所有權才能補助，協會也希望能買下這土地，讓毛小孩長治久安，但地主開價1600萬元，最近只籌到150萬元。
前彰化縣長魏明谷最近也到快樂屋流浪動物關懷協會的流浪動物收容所關心，並po文呼籲大家正視流浪犬問題，魏明谷說，礙於地方民眾反對，對於擴大公有收容所一直都有執行上的難度，2017年他任內原本斥資7600萬要在溪州鄉設可愛動物教育園區，但因地方反對沒蓋成，後來也試辦「浪狗有家愛心計畫」，把彰化最多高達1萬6400多隻流浪狗，降到去年約9100多隻。
魏明谷說，或許大家可以用不同新思維突破障礙，結合民間力量增加照顧量能，政府應協助民間合法收容所取得用地或是協助租地繼續收容，才能減少流浪狗問題。
彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，彰化縣立流浪犬收容所目前收容量是151隻，已近飽合，縣府目前並無經費可以購買民地提供社團協會做公益收容流浪動物使用，若協會自行取得合法土地後，縣府可依「非都市土地作動物保護相關設施容許使用審查作業要點」申請成為合法的動物收容所，若該協會無法解決土地問題，屆時也會協助發起全國動保團體或愛心人士來認養這些犬隻，未完成認養的部分，動防所會安排先收容。
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