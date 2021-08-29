把握開學前好天氣 紫南宮溪頭合歡山湧出遊潮

疫情趨緩、天氣好、即將開學，南投縣竹山紫南宮、溪頭、合歡山等景點這週假日湧觀光人潮，其中紫南宮一早就有許多參拜信眾，廟方人員觀察，昨天、今天遊客人數是近期最多。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，加上即將開學，竹山紫南宮、溪頭、清境、合歡山等景區湧現觀光人潮，紫南宮今天一早即有許多信眾來參拜，來自桃園市一名孫姓女子說，一整年沒來紫南宮，最近疫情穩定，帶小孩旅遊，順便來還去年借的發財金。

在台南求學的吳姓女大三生說，學校即將開學，這幾天和同學到南投旅遊，專程到紫南宮參拜；紫南宮附近商店街一名葉姓業者說，先前疫情嚴峻時，收入大減到只剩1成，但仍要開店，否則沒收入，最近回升到約5成，營收不算佳，期待9月到農曆春節的旺季。

台灣血液基金會和紫南宮長期合作，民眾捐血得錢母，今天捐血車抵達前就有民眾等候。紫南宮主委莊秋安說，疫情嚴峻時，人潮大減9成，目前回流到近8成，開學前，不少父母帶小孩出遊，這週假日遊客較多，也歡迎遊客響應捐血，目前各地血液庫存量多為偏低。

最近天氣炎熱，民眾往山區避暑，溪頭自然教育園區上午湧現人車，截至今天午後，累計入園逾6500人，也有遊客衝著昨天晚間才啟動的南投星空季「溪頭迎星派對」留宿過夜，南投縣政府表示，為期1個月的觀星活動，每週六晚間安排觀星導覽、音樂表演。

合歡山是民眾開車能輕易抵達的3000公尺高山地帶，沿路昆陽、武嶺、合歡山遊客中心、小風口等停車場上午就停滿車輛，台14甲線部分路段塞車，標高3275公尺的地標武嶺亭更是擠滿遊客，警方持續疏導交通。

太魯閣國家公園管理處合歡山管理站表示，14日、21日約有1300多輛到1500輛車次到合歡山，換算約4000多名遊客，昨天倍增到3400多輛車次，遊客約萬人，許多是全家大小出遊，還有很多人來爬山，這週假日人車確實增多，推測與天氣好、即將開學有關。