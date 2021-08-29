造林迷思別獵巫 楊國禎：檳榔樹為烏心石遮陽造林成功

台灣生態協會前理事長楊禎國在臉書貼文指出，921地震後充滿了砍檳榔造林的聲浪，至今仍像獵巫般砍檳榔樹的狂熱。他指出，南投九九峰石灼巷山溝盡頭，林務局試務在檳榔樹下種台灣烏心石造林，目前全面高過檳榔樹，形成密集高聳的人造樹林，是地震後20年來非常成功的案例。楊國禎強調，不同環境應有不同做法，「盲目使國家社會環境付出很多額外成本。」

楊國禎指出，檳榔樹遭砍後，造成陽性的破壞地，只適合種陽性樹種，偏偏原始林主要建構組成樹種的苗木大都在遮陰下、需要生態水土優渥的植物，台灣烏心石就是很好的例子。

他表示，台灣烏心石苗木種在陽光下，會黃化、生長不良，也會有雨水沖刷、土壤生態貧瘠化的問題。過去造林種樹狀況一直不佳，最近反而被矮小的陽性蘭嶼烏心石取代。如種到檳榔園底下，一併解決問題，本來就在遮蔭的原始森林下長大的樹種，在檳榔林下造林非常成功。

楊國禎表示，九九峰檳榔樹下種台灣烏心石的成功案例，說明不要再盲目砍檳榔造成翻地危機，良好樹種造林的生長卻不好，需好好了解樹種的特性，與環境做最好搭配的問題。相較大肚山石礫地空曠的烏心石造林，幾乎造成全軍覆沒。