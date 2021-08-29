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彰化鹿港天后宮將百萬普度物資 代捐彰化家扶及3鄉鎮公所

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
鹿港天后宮將價值百萬元的中元普度物資，代信眾捐給彰化家扶及鹿港、福興及埔鹽三鄉鎮公所，再轉贈給需要的關懷戶與慈善單位。圖／鹿港天后宮提供
鹿港天后宮將價值百萬元的中元普度物資，代信眾捐給彰化家扶及鹿港、福興及埔鹽三鄉鎮公所，再轉贈給需要的關懷戶與慈善單位。圖／鹿港天后宮提供

受疫情影響，為避免群聚，鹿港天后宮今年中元普度，由信眾透過賣場訂購「平安祈福箱」，運抵天后宮代辦普度，在普度圓滿完成後，估計有1000箱價值約100萬元的物資，信眾同意由天后宮代為捐贈，今天上午在三川殿舉辦捐贈儀式，受贈的彰化家扶及鹿港、福興及埔鹽三鄉鎮公所，再轉贈給需要的關懷戶與慈善單位。

「讓傳統的普度變成善念的傳遞，希望越來越多人能共同參與行善。」天后宮主委張偉東感謝所有熱心、善心信眾共襄盛舉，盼能將取之於社會、回饋於社會的理念，以實質行動回饋地方、關懷社會，也期待藉此拋磚引玉，結合眾人的力量，共同扶助弱勢族群，也將媽祖福澤綿延、幸福永傳，更讓普度活動更具實質意義。

天后宮今天中元普度聯手愛買量販、OK超商，推出價值1000元的「平安祈福箱」，內容物包括油、米、甜品罐頭、零食泡麵等民生必需品，以及鹿港天后宮官方授權的御守福袋，內含實用的醫療口罩、平安符、開運錢母小紅包等天后宮特製文創小物，由讓信眾直接零接觸的完成普度登記，由天后宮代辦普度，現場並有直播，普度活動後，平安祈福箱可選擇宅配到府，或代捐物資服務，將這份福氣分享出去。

依天后宮統計，參與普度的信眾幾乎都把「平安祈福箱」捐出，估計有1000箱，價值約100萬元。今天上午10時在天后宮三川殿舉行捐贈儀式，受贈的彰化家扶中心及鹿港、福興及埔鹽三鄉鎮公所，均派代表接受。

鹿港天后宮將價值百萬元的中元普度物資，代信眾捐給彰化家扶及鹿港、福興及埔鹽三鄉鎮公所，再轉贈給需要的關懷戶與慈善單位。圖／鹿港天后宮提供
鹿港天后宮將價值百萬元的中元普度物資，代信眾捐給彰化家扶及鹿港、福興及埔鹽三鄉鎮公所，再轉贈給需要的關懷戶與慈善單位。圖／鹿港天后宮提供
鹿港天后宮將價值百萬元的中元普度物資，代信眾捐給彰化家扶及鹿港、福興及埔鹽三鄉鎮公所，再轉贈給需要的關懷戶與慈善單位。圖／鹿港天后宮提供
鹿港天后宮將價值百萬元的中元普度物資，代信眾捐給彰化家扶及鹿港、福興及埔鹽三鄉鎮公所，再轉贈給需要的關懷戶與慈善單位。圖／鹿港天后宮提供

天后宮 鹿港

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