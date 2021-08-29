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趕開學 中市18所大專院校周遭暗巷路燈亮了！

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市盤點大專院校周遭道路，加強改善照明。圖／建設局提供
台中市盤點大專院校周遭道路，加強改善照明。圖／建設局提供

2019年底，長榮大學馬來西亞籍女大生遭歹徒擄走殺害，讓地方政府正視大學周遭暗處照明問題。大專院校9月中陸續開學，台中市建設局盤點全市18所大專院校周遭照明設備，趕在開學前全數完成增設與汰換照明。

市府重點提升大專院校周邊通學道路照明環境，去年11月至今年1月調查18所大專院校，了解校區周邊是否有學生通勤路段需強化照明。中山醫藥大學、中台科技大學、勤益科技大學、嶺東科技大學、東海大學、亞洲大學、靜宜大學、中國醫藥大學、台中科技大學9校提出需求，市府邀校方與相關單位會勘，著手優化校區鄰近道路、巷弄照明。

陳大田表示，市府建設局全年不間斷巡檢路燈，每年定期辦理主要道路照明普查，今年普查項目包括道路照度檢測、路口照明檢視、路口易肇事路段照明檢視及學區路段照明檢視等，抽檢結果皆符合市區道路及附屬工程設計規範照度的規定。

長榮大學 台中市

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