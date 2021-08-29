5年慨捐逾250萬元 長春高爾夫義助南投偏鄉教育

台灣長春職業高爾夫協會長期關注偏鄉學童教育，深知南投縣教育資源不足，為此總到當地松柏嶺地區辦理長春慈善賽，今年捐50萬元給中寮全鄉8所小學及草屯鎮土城國小，5年多來已捐贈逾250萬元，協助偏鄉弱勢學童學習使用。

縣府指出，南投偏鄉多山，教育資源不比都市，縣府財政不寬裕，但對教育的投資從不打折扣，積極爭取前瞻計畫及籌措經費提升教學品質，包括免費營養午餐、改善學校設備、開辦幼兒園，更在教室裝設冷氣，全力辦學，但仍需各界協助。

而長春高爾夫協會長期關注學童教育，5年前得知偏鄉學習困境，將高爾夫慈善賽結合公益，移師當地松柏嶺，並每年把賽事獎金捐贈給中寮、爽文、清水、永康、永樂、永和、至誠、廣福、草屯土城等9所小學，盼幫助弱勢偏鄉學童向學。

縣長林明溱說，縣府長期關心縣內清寒家庭的學子，主動調查全縣弱勢家庭狀況，即時提供慰助金幫助減輕家計負擔，更特別關懷突遭變故的家庭及幼兒，主動提供必要的協助，相關經費多仰賴企業、團體善心贊助，因此很感謝該協會協助。

長春高爾夫協會表示，將運動與公益結合，捐款幫助偏鄉學童，對協會來說意義重大，而學習沒有暫停的空間，因此就算今年碰上疫情仍未中斷捐助，就是盼持續協助有需求的孩子學業、各式競賽及語文能力發展等，甚至讓其透過學習圓夢。

縣府，該協會每年捐贈金額約50至60萬元不等， 協助中寮8所小學及草屯土城等9校，5年來不中斷，已經捐贈逾250萬元，其善行義舉溫暖人心，也盼能有拋磚引玉之效，喚起社會各界的愛心，讓偏鄉弱勢學童能安心學習。