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號召各界捐血 立委陳柏惟媒合千份愛心防疫袋

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立委陳柏惟今天號召各界捐血，並媒合千份愛心防疫袋。圖／立委陳柏惟服務處提供
立委陳柏惟今天號召各界捐血，並媒合千份愛心防疫袋。圖／立委陳柏惟服務處提供

立委陳柏惟與廣亮慈善會及小英之友會最近合作多場捐血活動，今天再號召地方企業長松食品有限公司、日晴健康國際有限公司共襄盛舉，捐贈物資製作「3Q防疫袋」供捐血的民眾索取，鼓勵民眾在作好防疫措施下響應捐血活動，協助解決缺血難關。

今天的捐血活動在沙鹿家樂福前舉辦，立委陳柏惟表示，中部血庫存量緊張，根據台灣血液基金會的統計，血液庫存只剩下4至7天存量，因此這次協辦捐血活動，也要感謝地方善心企業一同響應捐贈物資，製作愛心防疫袋贈送給前來捐血的民眾，袋內包含口罩架、防疫手環及防疫面罩等物資，讓大家做善心之餘又能顧好防疫。

陳柏惟說，日前在大肚、烏日、清水與大甲已提供700份防疫袋，包含今天沙鹿與霧峰的340袋，總計共提供上千份，每區的血袋數量都超過物資提供的份數，希望能為血庫盡一點心力，在最危急的時刻幫助到需要的人，也要特別感謝民眾用熱血共同守護醫療量能。

廣亮慈善會常務監事邱金旺說明，廣亮慈善會長年來在2月及8月都會舉辦捐血活動，本來謹慎防疫要取消今年8月的場次，但也因為疫情導致全台大缺血，讓捐血中心血庫吃緊，本著初心決定恢復舉辦，也感謝立委陳柏惟提供千份防疫物資和食品，讓民眾捐血更加踴躍。

長松食品有限公司經理譚名康表示，公司長期支持愛心公益，這次由立委陳柏惟號召響應活動，捐出數千罐冰糖雪耳飲，希望為目前中部的血荒盡些棉薄之力。

立委陳柏惟今天號召各界捐血，並媒合千份愛心防疫袋。圖／立委陳柏惟服務處提供
立委陳柏惟今天號召各界捐血，並媒合千份愛心防疫袋。圖／立委陳柏惟服務處提供

捐血中心 陳柏惟 愛心

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