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彰化也有15族6千多名原住民 福利很受關照

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府今天在原住民生活館舉辦彰化原住民日活動，吸引許多親子參加。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在原住民生活館舉辦彰化原住民日活動，吸引許多親子參加。記者劉明岩／攝影

全台16個原住民族中，彰化縣除了未有撒奇萊雅族入籍外，共有15族，原住民人數6075位。彰化縣原住民除了享有中央規定的福利外，還有加碼及額外的福利，讓定居彰化的原住民能安心生活，穩定就業。

今年逢原住民族正名27周年，彰化縣原住民族日活動原預定於8月1日舉辦，因疫情警戒順延到今天在彰化縣原住民生活館前舉行，縣府邀請原住民穿著族服走秀，載歌載舞，共同歡慶，並見證爭取原住民族主權、落實平權價值的重要歷程。

彰化縣目前的原住民分布，依次是彰化市、花壇鄉、和美鎮、鹿港鎮及員林市，主要是阿美族、排灣族及布農族。王惠美說，之前的東京奧運，很多選手都有很好的成績，其中有很多是原住民族的選手獲獎，是原住民族的驕傲，也是台灣之光。

王惠美表示，縣府配合中央推行多項照顧原住民朋友的政策，包括有原住民族長者只要年滿55歲，就有裝置及維修假牙的補助，在全口活動假牙部分，原民會補助3萬元，縣府提高補助額度至4萬元；至於上(或下)顎全口活動假牙，原民會補助1萬5000元，縣府提高補助額度至2萬元，落實照顧原住民鄉親的健康。

民政處表示，有關原住民族現有福利與權益的提升，還有關懷原住民的「急難救助」及「中低收入戶」的生活扶助、55歲就可享有的保健及長照福利、幼兒就讀幼兒園補助、建購及修繕住宅補助、貸款，還有就業權益與安全保障等措施，要讓定居在彰化的原住民鄉親們，都能穩定就業、安心生活。

原住民縣議員陳榮妹、賽德克族長老吳綉菊、各族代表等人均參與這項活動。

彰化縣政府今天在原住民生活館舉辦彰化原住民日活動，邀請原住民穿著族服走秀，載歌載舞，共同歡慶。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在原住民生活館舉辦彰化原住民日活動，邀請原住民穿著族服走秀，載歌載舞，共同歡慶。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在原住民生活館舉辦彰化原住民日活動，邀請原住民穿著族服走秀，載歌載舞，縣長王惠美（右3）也與他們共同歡慶。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在原住民生活館舉辦彰化原住民日活動，邀請原住民穿著族服走秀，載歌載舞，縣長王惠美（右3）也與他們共同歡慶。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在原住民生活館舉辦彰化原住民日活動，邀請原住民穿著族服走秀，載歌載舞，縣長王惠美（前排左6）也與他們共同歡慶。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在原住民生活館舉辦彰化原住民日活動，邀請原住民穿著族服走秀，載歌載舞，縣長王惠美（前排左6）也與他們共同歡慶。記者劉明岩／攝影

原住民 東京奧運

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