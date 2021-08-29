快訊

「加零」扛不住了？ 新北疑再爆群聚感染恐雙位數確診

獨／蔡英文總統到高雄私訪行程曝光 原來是探視海董

台中副議長口袋銅板美食 巷弄低調店家美味藏不住

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市副議長顏莉敏口袋中有滿滿在地的低調美食名單。記者陳秋雲／攝影
台中市副議長顏莉敏口袋中有滿滿在地的低調美食名單。記者陳秋雲／攝影

大甲鎮瀾宮董事長顏清標最近常有美食節目邀請，介紹地方美食。標哥的女兒，台中市副議長顏莉敏耳濡目染，對美食，尤其是愛發掘巷間的銅板美味，她分享口袋名單，品嘗過的親友一再回流。

「手路蔡」位在台中市沙鹿區保成路1號，外觀就是一棟民宅，紅色招牌寫著手路蔡，首推古早味雜菜麵，銅牌價格一碗75元，將所有配料豬肝、青菜、肉片、海鮮爆炒後，加入麵條，淋上湯頭一起煮滾，吃起來相當入味，怕麵泡軟可先撈起。老闆堅持一碗一碗煮，現等得花點兒時間，可以先吃小菜滷味，顏莉敏說，樣樣都好吃。

沙鹿三番港魷魚羹麵，店家賣肉羹、花枝羹、魷魚羹為主，價錢是50元有找，新鮮魷魚與花枝都是直接切片再加入羹中，肉羹打魚漿製成。

顏莉敏有印象，從幼稚園吃到現在，魷魚羹米粉裡面有魷魚、紅白蘿蔔絲與香菜，湯頭不會過稠，柴魚與九層塔的香氣，口感清甜。店家還自製標示有「非常辣」的辣椒醬，很有趣。

清水的筒仔米糕遠近馳名，每家都有龐大愛好者，數十年屹立不搖。顏莉敏的口袋名單有家在地人愛光顧的「高家筒仔米糕」低調到騎車經過好多次，還是可能錯過，其實距熱鬧的中山路很近，攤台擺著放小菜的木櫥，很有古早味，除了米糕還賣麵、各式湯品。米糕的五花肉軟嫩入味，糯米充分吸收滷汁，愛吃辣一定要加白色米辣醬，超級搭。

梧棲老街滿滿的古早味美食攤與海產店，動輒經營半個世紀。街上阿珠現打果汁可能是當地最老冰店，俗又大碗，水果超新鮮，靠著口碑在梧棲經營了近五十年，除了西瓜汁、綠豆沙牛奶消暑必備外，副議長顏莉敏也超推薦木瓜牛奶。

老街另有家隱身巷弄的甜點店「Double C塔布西甜點工作室」，低調到只在廊簷掛著圓型店招，在地人沒用電子地圖導航，也易錯過。老闆娘是位可愛的鄰家女孩，自學創業兩年，甜點食材高貴不貴，店家主打檸檬塔，檸檬清香且不甜，男生女生都愛吃。顏莉敏則最推提拉米蘇以及藍莓生乳酪塔。

還有看夜景的約會聖地龍井區的啡文學，除了喝咖啡搭配流連忘返的夜景，整個啡文學的造景都是出自老闆雙手，老闆親自烘豆，香氣彌漫。天氣好時，看夜景還可賞滿天星星，尤其搭配宵夜最推薦手工pizza。

塔布西甜點工作室，隱身巷弄，藏不住美味。記者陳秋雲／攝影
塔布西甜點工作室，隱身巷弄，藏不住美味。記者陳秋雲／攝影
梧棲老店阿珠現打果汁，新鮮美味。記者陳秋雲／攝影
梧棲老店阿珠現打果汁，新鮮美味。記者陳秋雲／攝影
沙鹿手路蔡雜菜麵，古早味的好湯頭。記者陳秋雲／攝影
沙鹿手路蔡雜菜麵，古早味的好湯頭。記者陳秋雲／攝影
三番港這碗魷魚羹，顏莉敏從小吃到大。記者陳秋雲／攝影
三番港這碗魷魚羹，顏莉敏從小吃到大。記者陳秋雲／攝影
清水高家筒仔米糕的爌肉入味，乾麵也好吃。記者陳秋雲／攝影
清水高家筒仔米糕的爌肉入味，乾麵也好吃。記者陳秋雲／攝影
龍井啡文學，氣氛浪漫，好天氣時可看到滿天星。圖／顏莉敏提供
龍井啡文學，氣氛浪漫，好天氣時可看到滿天星。圖／顏莉敏提供

甜點 梧棲

延伸閱讀

影／鎮瀾兒童家園遭駭！捐助者個資外洩 8人遭詐90萬

江啟臣到中市議會如回家拜票 顏莉敏：他讓黨谷底翻身

台中地方紅黑派聯名挺江啟臣？ 主委：台中人不能輸

楊勇緯感恩之旅現身市議會 顏莉敏盛讚台中之光

相關新聞

號召各界捐血 立委陳柏惟媒合千份愛心防疫袋

立委陳柏惟與廣亮慈善會及小英之友會最近合作多場捐血活動，今天再號召地方企業長松食品有限公司、日晴健康國際有限公司共襄盛舉...

彰化也有15族6千多名原住民 福利很受關照

全台16個原住民族中，彰化縣除了未有撒奇萊雅族入籍外，共有15族，原住民人數6075位。彰化縣原住民除了享有中央規定的福...

台中副議長口袋銅板美食 巷弄低調店家美味藏不住

大甲鎮瀾宮董事長顏清標最近常有美食節目邀請，介紹地方美食。標哥的女兒，台中市副議長顏莉敏耳濡目染，對美食，尤其是愛發掘巷...

廣角鏡／台中公墓公園化 今年再6座

台中市推動公墓公園化，全市168處公墓已有73處禁葬，台中市民政局規劃18處轉型為綠地，到去年底已完成12處，公墓華麗變...

南投垃圾堆積 環局籲中央協助

南投縣沒有焚化爐、垃圾外運困難，全縣暫存垃圾已累積1萬公噸，近日市區瀰漫酸臭味，民眾抱怨連連。南投縣環保局長方信雄說，將...

台中自來水施工挖破瓦斯管 住戶心驚驚...幸已搶修止漏

台中市北屯區東山路一段147巷40弄內，今天下午3時許傳出自來水公司施工人員不慎挖破瓦斯管線，瓦斯飄進附近民宅，讓居民心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。