台中副議長口袋銅板美食 巷弄低調店家美味藏不住

大甲鎮瀾宮董事長顏清標最近常有美食節目邀請，介紹地方美食。標哥的女兒，台中市副議長顏莉敏耳濡目染，對美食，尤其是愛發掘巷間的銅板美味，她分享口袋名單，品嘗過的親友一再回流。

「手路蔡」位在台中市沙鹿區保成路1號，外觀就是一棟民宅，紅色招牌寫著手路蔡，首推古早味雜菜麵，銅牌價格一碗75元，將所有配料豬肝、青菜、肉片、海鮮爆炒後，加入麵條，淋上湯頭一起煮滾，吃起來相當入味，怕麵泡軟可先撈起。老闆堅持一碗一碗煮，現等得花點兒時間，可以先吃小菜滷味，顏莉敏說，樣樣都好吃。

沙鹿三番港魷魚羹麵，店家賣肉羹、花枝羹、魷魚羹為主，價錢是50元有找，新鮮魷魚與花枝都是直接切片再加入羹中，肉羹打魚漿製成。

顏莉敏有印象，從幼稚園吃到現在，魷魚羹米粉裡面有魷魚、紅白蘿蔔絲與香菜，湯頭不會過稠，柴魚與九層塔的香氣，口感清甜。店家還自製標示有「非常辣」的辣椒醬，很有趣。

清水的筒仔米糕遠近馳名，每家都有龐大愛好者，數十年屹立不搖。顏莉敏的口袋名單有家在地人愛光顧的「高家筒仔米糕」低調到騎車經過好多次，還是可能錯過，其實距熱鬧的中山路很近，攤台擺著放小菜的木櫥，很有古早味，除了米糕還賣麵、各式湯品。米糕的五花肉軟嫩入味，糯米充分吸收滷汁，愛吃辣一定要加白色米辣醬，超級搭。

梧棲老街滿滿的古早味美食攤與海產店，動輒經營半個世紀。街上阿珠現打果汁可能是當地最老冰店，俗又大碗，水果超新鮮，靠著口碑在梧棲經營了近五十年，除了西瓜汁、綠豆沙牛奶消暑必備外，副議長顏莉敏也超推薦木瓜牛奶。

老街另有家隱身巷弄的甜點店「Double C塔布西甜點工作室」，低調到只在廊簷掛著圓型店招，在地人沒用電子地圖導航，也易錯過。老闆娘是位可愛的鄰家女孩，自學創業兩年，甜點食材高貴不貴，店家主打檸檬塔，檸檬清香且不甜，男生女生都愛吃。顏莉敏則最推提拉米蘇以及藍莓生乳酪塔。