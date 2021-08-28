南投縣受天宮吉祥物設計比賽 信徒搶拍Q版帝爺公

南投縣松柏嶺受天宮是台灣玄天上帝總壇所在，信徒遍及各地。受天宮最近舉辦吉祥物設計比賽，吸引250組設計團隊參賽，不少由學生組隊參加，經過巧思設計，神威顯赫的玄天上帝化身各種可愛造型的「帝爺公」，傳統宮廟求新求變，也吸引學生一起創新，讓年輕世代與宗教文化進一步連結。

受天宮今天上午舉行設計比賽頒獎典禮，受天宮前多了各式可愛Q版的帝爺公圖案，顯得活潑熱鬧，也吸引信徒參觀，看到Q版帝爺公手持寶劍，腳踩龜蛇的可愛模樣，遊客都搶著合照。

受天宮主委陳登岳說，為了讓年輕世代認識受天宮的歷史文化，藉由設計比賽，讓年輕人發揮創意呈現不一樣的帝爺公。玄天上帝鎮邦護國、消災解困、護持武運及延年益壽的神力。這次比賽超過250組團隊參賽，來自不同年齡層，有設計公司，有個人工作室，更有許多學生報名參加，也為玄天上帝創造不同風貌，讓大家耳目一新。最後首獎由蔡智倫、蔡維隆、黃玉蓮設計團隊拿下，銀獎彭愛淳、銅獎王毓佩。