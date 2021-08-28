為棒球選手增營養 陳柏惟聯手企業送黑豆乳
2021種子盃棒球邀請賽今天在台中市烏日區榮泉棒球場登場，立委陳柏惟參與開幕式時，與在地豆乳廠商大人物農產運銷合作社理事主席陳坤銘合作，致贈烏日在地黑豆所製成的黑豆奶，提供參賽選手補充營養，推廣選區在地農產品。
台灣社區棒球協會理事張正峰說，種子盃棒球邀請賽已有10年歷史，除了在地球隊外，更有來自基隆、台北、桃園及新竹等地的球隊共襄盛舉，感謝在地企業與陳柏惟協助，讓活動能夠順利進行，期盼疫情早日解封，能夠舉辦更多賽事讓小朋友有更多上場機會。
陳柏惟說，社會各界努力推動社區少棒，讓喜愛棒球的小朋友有機會參與，感謝台灣社區棒球協會的努力，打造基層運動良好的環境，讓更多人從接觸棒壘球運動開始，進而成為球迷甚至球員，成為運動發展的重要助力。
陳柏惟指出，他推展基層棒運不遺餘力，繼日前媒合國軍協助霧峰光復國中小棒球隊增添宿舍設備後，今天攜手在地豆乳廠商共襄盛舉，在地黑豆製成的黑豆奶除了讓參賽選手營養補給，也作為得獎隊伍的加碼獎品，也希望參賽隊伍的家長與球員，在比賽之餘能夠在烏日逛逛，體驗烏日的美好風景。
大人物農產運銷合作社總經理陳建瑋說，在烏溪種植烏(黑)豆，不僅希望可以在推廣種植後變成台中大烏龍產區的代表作物，亦能確保國中小學童吃到來源明確、優質安全的國產農產品，照顧全國學子的營養及帶動國產雜糧發展。
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