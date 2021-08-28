南投力行產業道路路基流失 縣府估修復完工需2年

南投力行產業道路30公里處逾50公尺路基流失，南投縣府工務處長陳錫梧今天指出，要修復的話需針對產業道路上邊坡及下邊坡進行補強，路基流失處興建橋樑，約需2年才能完工。

南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路指標約30公里處，昨天傍晚發生大規模崩塌，長度超過50公尺。在崩塌前就出現路基下陷、路面裂開等徵兆，居民發現異常聯繫南投縣府，昨天下午決定封路，避免夜間行車發生危險，不料傍晚就發生大規模崩塌，所幸預警性封路，避免可能的傷亡。

陳錫梧接受中央社記者訪問時說，工務處第一時間先會同鄉公所將道路兩端封鎖，以免民眾闖入發生危險，未來會再開會討論決定要如何修復。

陳錫梧說，力行產業道路本來狀況就不是很穩定，以前就經常傳出崩塌等意外，如果真要修復的話，會先針對產業道路上下邊坡進行補強，至於大規模崩塌的區域由於下方路基已全部流失，會興建橋樑連接道路，不過整個工程工期至少需要2年以上。

陳錫梧指出，工務處現階段會先針對作為替代道路的力行產業道路翠峰支線進行整修，讓民眾方便通行。

力行產業道路是發祥村、力行村、翠華村居民進出及農產運輸主要道路，如今30公里處崩塌，交通完全中斷，車輛須行駛更窄的農路，或繞道華岡部落接台中市梨山地區，再走中橫公路、合歡山公路經武嶺、霧社下山，非常不便。