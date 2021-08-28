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疫情打擊餐飲生意　新住民團體盼發標章救生計

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化生命線攜手台灣新移民發展與交流協會，今天送新住民姐妹餐廳製作的異國美食餐點到田中派出所。記者簡慧珍／攝影
彰化生命線攜手台灣新移民發展與交流協會，今天送新住民姐妹餐廳製作的異國美食餐點到田中派出所。記者簡慧珍／攝影

彰化生命線攜手台灣新移民發展與交流協會，募集新住民美食餐點送給第一線防疫人員，今天到田中消防分隊和田中派出所送餐，新住民代表除了感謝國家防疫隊，也期盼政府發給合格標章，讓新住民姐妹貼在自家經營的餐館外面，否則新冠肺炎疫情緩和，非洲豬瘟疫情接著來，衝擊新住民姐妹的生計。

彰化生命線和台灣新移民發展與交流協會合辦「募集愛心異國料理送暖到各地」， 從7月24日到今天，合計送出740份新住民美食餐點和200份防疫用品，今天是最後一梯次送餐，田中消防分隊隊員和田中派出所員警中午享用越南河粉、米線，配上冰涼飲料，暑氣全消。

台灣新移民發展與交流協會理事長梁金妮說，新冠肺炎防疫期間，第一線防疫人員很辛苦，新住民姐妹本想在家自製母國美食送給醫護和警消，後來考慮防疫的安全性，改為集資向取得政府營業登記的新住民餐館買餐點送給第一線防疫人員。

她表示，防疫期間，各行各業景氣都受影響，很多新住民姐妹開餐飲店當然也受衝擊，最近爆發越南非洲豬瘟經由食品進入台灣，政府連日嚴查，據她所知，新住民姐妹經營的餐飲店生意又變差，業績下滑多少還有待進一步觀察，因餐飲店營收是新住民姐妹及家庭的重要經濟來源，她希望政府能比照防止萊豬流入消費端的作法，發合格標章給新住民姐妹的餐飲店，減少消費者疑慮。

今天的活動不但有新住民姐妹，也有就讀國小的新台灣之子參與；梁金妮說，大部分新住民姐妹是職業婦女，下班後挑選合格美味食材，聯絡越南和印尼小吃店製作成餐點，表達新住民回饋台灣社會，及展現珍惜生活在平安的台灣很幸福。

彰化生命線2006年承接彰化縣新住民新服業務，今年台灣爆發新冠肺炎本土疫情，生命線理事長王冠君、主任呂敏昌與台灣新移民發展與交流協會討論，如何呈現對第一線防疫人員的敬意；彰化生命線理事長王冠君說，彰化各地新住民團體熱烈參與溫馨送暖活動，讓人感受她們嫁來台灣，已把台灣當作第二故鄉，彰化生命線和新住民團體都希望今天是最後一次慰勞第一線防疫人員，台灣從今而後疫情消失，否極泰來，明天更美好。

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