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9月禁廚餘養豬 社區、餐廳被拒收廚餘1個月

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化環保局為防堵豬瘟，建議民眾惜食不浪費、廚餘瀝乾交給清潔隊。圖／彰化環保局提供
彰化環保局為防堵豬瘟，建議民眾惜食不浪費、廚餘瀝乾交給清潔隊。圖／彰化環保局提供

為防範非洲豬瘟病毒農委會昨宣布8月30日起廚餘停止進入養豬場，9月1日至9月30日養豬場暫停使用廚餘餵飼豬隻，已有社區、餐廳被廚餘合作廠商通知9月整月都不會來收廚餘，必須由產生源自行處理，彰化縣環保局指出，除了生肉或來路不明路肉品須直接丟入垃圾桶，其餘吃剩的熟食廚餘還是建議民眾打包瀝乾後，交給清潔隊分類處理。

環保局昨天緊急通知縣內32家合法廚餘再利用養豬戶，提醒9月29日為最後收廚餘的日子，9月1日前是緩衝期，之後為期一個月不能再有廚餘進到養豬場，彰化環保局廢棄物管理科長陳金蘭說，除了餐廳、團繕等經烹煮過的剩食或屠宰場包裝後的下腳料等不能進到養豬場，其餘像是果菜皮、酒糟、豆渣等植物性廚餘，還是可以給養豬場與油脂飼料攪拌供豬隻食用。

陳金蘭說，養豬戶顧及產業，大都願意配合，由於彰化養豬業者原本許多廚餘來源是台中的餐廳、社區，一旦不收廚餘，對這些產生源恐怕影響不小。

台中已有社區向住戶公告8月28日晚上為最後收廚餘的期限，之後須將廚餘直接丟到子母車，住戶擔心，環保回收室恐怕臭到不行。

陳金蘭表示，多年下來好不容易培養民眾將廚餘分類的習慣，環保署的立場還是建議民眾配合惜食、減量、剩食打包，將廚餘瀝乾再交付各鄉鎮市公所清潔隊，雖處理量將擴大，但若能分類出來還有機會做堆肥，避免影響焚化爐處理效能。

彰化環保局為防堵豬瘟，建議民眾惜食不浪費、廚餘瀝乾交給清潔隊。圖／彰化環保局提供
彰化環保局為防堵豬瘟，建議民眾惜食不浪費、廚餘瀝乾交給清潔隊。圖／彰化環保局提供

廚餘 養豬場 剩食

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