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台中地籍清理未釐清權屬51筆土地標售 標脫率34%

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府地政局昨天為第1批地籍清理未能釐清權屬土地代為標售開標。圖／台中市政府提供
台中市政府地政局昨天為第1批地籍清理未能釐清權屬土地代為標售開標。圖／台中市政府提供

台中市政府地政局昨天針對第一批地籍清理未能釐清權屬土地代為標售開標，共標售土地51標，標出13標，標脫率34%，標售總金額6487萬元；其中，烏日區便行段572地號土地決標金額1600萬元，為本次最高標價，此次各筆土地決標金額將揭示於台中市中山地政大樓一樓及地政局網站，提供民眾查詢。

地政局長吳存金說，為解決台灣光復初期遺留的地籍登記不完整及現行法令規定不符等問題，逾期限仍未依地籍清理條例等相關法規辦理者，由台中市政府標售，希望釐清並促進土地利用。

吳存金說明，民眾如有被歸類為地籍清理類型土地，應速向土地所在地的縣市政府民政機關申報，或向地政事務所申請登記，維護自身權益。

地政局提醒，主張優先購買已標售土地者，申請購買的價格應與最高標價一致，並且應於決標後10日，即8月27日起至9月6日止，檢附申請書、與保證金金額相同的票據及證明文件申請。

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