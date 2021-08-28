健力女將林亞璇6戰帕運 盧秀燕：為台中之光集氣加油

東京帕運8月24日開幕，代表我國參賽的台中健力好手林亞璇六度參加帕運，今天出戰女子61公斤級健力賽事，台中市長盧秀燕賽前前往林亞璇位於台中大里住處，感謝林亞璇的家人全力支持，也邀市民一起來為林亞璇集氣加油，預祝亞璇勇奪佳績。

盧秀燕說，林亞璇今天代表國家出戰東京帕運，非常了不起。台中今年有10位國手代表參加東京奧運、帕運，他們都是城市之光、台中之光。每位國手的誕生都是家長費心栽培的結果，因此她必須親自拜訪每一位選手的家庭，感謝家人用心栽培，向他們致敬。

盧秀燕指出，她上任後積極推動「酷城市、酷運動」，為獎勵台中市籍帕運國手為國爭光，她日前宣布提高帕運激勵金，奪得金牌100萬元、銀牌60萬元、銅牌40萬元、第四名30萬元、第五名20萬元、第六名10萬元，六名以外的參賽選手都可領取5萬元激勵金，期盼鼓勵更多優秀運動員，持續為國家、為台中爭光。

林媽媽說，女兒在健力運動這條路上堅持了20年，參賽經驗豐富，今天代表國家參賽，希望女兒保持平常心，「亞璇加油！」林媽媽笑稱，女兒曾說「參加比賽不緊張，看到盧市長來才緊張！」

亞璇的舅舅、舅媽感謝盧秀燕到訪表達對選手的重視，更加碼帕運激勵金鼓勵選手，「有市長真好！」

運動局說， 林亞璇參賽經驗豐富，表現優異，曾勇奪多項賽事優異成績，包括2011年阿拉伯世界輪椅運動會女子六十公斤級金牌、2014年仁川亞帕運女子五十五公斤級銅牌、2015年哈薩克阿拉木圖健力亞洲盃暨公開錦標賽女子五十五公斤級銅牌等，並於參加 2021年杜拜世界盃健力錦標賽後獲得東京帕運參賽資格，代表國家出戰，期勉她能超越自我。

運動局指出，盧秀燕上任後，積極推展身心障礙運動，持續照顧選手並積極改善運動環境，市府每年也會辦理各類身心障礙賽事及活動，未來也將會持續支持各類身心障礙運動發展，運動局已於官網設置「東京帕運臺中選手加油專區」，歡迎市民一同為選手加油。