暑假最後周末湧車潮 國道中部路段塞車時速低於30公里

今天開學前最後一個周末假期，國道南下中部路段上午湧現車潮，國道3號和美到彰化系統南下外車道車多，時速只有20、30公里，國道1號彰化系統到埔鹽系統也塞車，國道警方指出，這算是周末例行性塞車，但先前因疫情車潮相對少，今天算是恢復到以往的路況，預計車多情形會到中午過後陸續紓解。

國道七隊指出，今天上午約10點多湧現南下車潮，國3從和美到彰化系統因實施匝道儀控壅塞，另烏日到霧峰系統時速也呈現車多，上周還沒出現這樣的車潮。

國道三隊表示，彰化系統到埔鹽系統上午車速大約20、30公里，稍早因有內側車道事故發生，時速一度低於20公里，推測應是暑假尾端，加上疫情趨緩，許多家庭安排外出導致車多，預計明天下午以後國到北返車潮也會湧現。