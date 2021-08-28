南投市區垃圾堆積臭到受不了 環保局要求中央協助處理

南投縣垃圾外運處理困難，垃圾不斷累積，南投市區瀰漫垃圾酸臭味，讓民眾抱怨連連，南投市公所也向南投縣環保局抗議。環保局長方信雄說，垃圾清運將依照各鄉鎮人口比例，增加南投市清運量，並將垃圾打包消毒，也呼籲中央協助南投縣垃圾外運，減輕垃圾不斷堆積的壓力。

南投市區最近出現垃圾酸臭味，尤其夜間格外明顯，讓居民難以忍受。南投市公所表示，南投縣垃圾掩埋場暫存垃圾已經累積1萬公噸，加上天氣炎熱導致垃圾臭味外溢往市區飄散。

南投縣垃圾委外處理，但有的鄉鎮並無垃圾堆積的問題，南投市人口近10萬人，在13鄉鎮市最多，希望環保局能夠依照鄉鎮人口比例公平分配，增加南投市垃圾外運量，對南投市民才公平。

環保局長方信雄說，其他縣市焚化爐進入整改期，南投縣可外運焚化垃圾量降低，導致南投市垃圾運不出去。環保局已加強將累積垃圾逐一打包安置，減少汙水和臭味逸散，環保局及清潔隊也加強存放垃圾除臭消毒。

經過現場勘查後，方信雄表示，垃圾外運量可以依照各鄉鎮市人口數，調整去化量，同時先把掩埋場消毒跟除臭的時間調整到晚上，並找專家學者建議消毒及除臭頻率降低異味，並尋求其他縣市協助，加速垃圾焚化處理。