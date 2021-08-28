台中豐原第11公墓遷葬10月完成 全市已完成12處遷葬

台中市逐步推動禁葬公墓轉型公園綠地休憩空間，今年至明年將持續推動南屯區、南區、豐原區、潭子區及大安區轄區內6處公墓遷葬作業。

其中，位於社皮里豐原大道一段西側與大豐路五段東側間，面積有8千平方公尺的豐原第11號公墓，去年4月1日公告遷葬，今年8月啟動墳墓遷葬、整地及環境整理工程，預計10月份完工廢墓後交給建設局，接續規劃開闢公園，打造鄰里休閒好去處。

民政局長吳世瑋表示，台中市2017年至今年規劃遷葬全市18處公墓，截至去年底已完成12處公墓遷葬點交，建設局進行轉型公園綠地工程，神岡區及烏日區第四公墓分別華麗轉型為具有小雞地景的神岡「新興公園」及擁有絕美綠林的烏日「東園稻田森林公園」，提升綠地品質，打造台中成為低碳永續城市。

市府相當重視地方聲音，對豐原第11號公墓綠美化的未來規劃，日前也與相關單位、市議員張瀞分及豐原社皮里長涂力旋進行現場會勘，初步結論將視各區塊定位進行不同型式的綠美化，同時搭配體健設施、親子步道等，打造綠意盎然的全新休憩場域。