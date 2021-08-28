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配合開學9月中捷增加班次 通勤族看好捷粉回饋專案

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
9月1日高中職以下各級學校開學，台中捷運綠線調整班距，平日尖峰時段班距6分30秒、離峰時段班距9分鐘，假日班距10分鐘，總計平日增加36班次，假日增加32班次。圖／中捷提供
9月1日高中職以下各級學校開學，台中捷運綠線調整班距，平日尖峰時段班距6分30秒、離峰時段班距9分鐘，假日班距10分鐘，總計平日增加36班次，假日增加32班次。圖／中捷提供

9月1日高中職以下各級學校開學，台中捷運綠線調整班距，平日尖峰時段班距6分30秒、離峰時段班距9分鐘，假日班距10分鐘，總計平日增加36班次，假日增加32班次。

中捷表示，捷粉回饋專案同步9月1日上路，每月搭乘40次以上即可享現金回饋，台中捷運app也全新改版，旅客可隨時查詢搭乘次數及回饋金額。

國內本土疫情趨緩，中捷搭乘人次逐漸恢復，27日單日運量達到1萬6735人次，較上週五成長18.5％，也創下疫情三級警戒以來新高。

中捷表示，疫情警戒降為二級後，捷運綠線運量每週穩定成長，9月1日高中職以下各級學校實體開學，預計可再提升服務人次。

培養師生、上班族搭捷運，9月1日起調整班距，平日尖峰時段班距6分30秒、離峰時段班距9分鐘，假日班距10分鐘，不分平假日深夜時段班距均為15分鐘，總計平日275班次，假日222班次，較現行班距分別增加36班次及32班次。

另外，中捷粉絲優惠專案，旅客每月搭乘40到49次，次月回饋上個月搭乘金額的20%；每月搭乘50到59次，隔月回饋25%；每月搭乘60次以上，隔月可獲回饋30%，相當於打7折。

昨天有綠營議員質疑，優惠門檻太高，在社群網站引發討論，有網友說，「40次最慢只要20天就滿了，大概就上班一個月的通勤，覺得難的人，1年也達不到」，「台中培養搭乘大眾運輸的習慣，是從高潛力公車開始、推行8公里免費，運量才開始大幅提升」，綠線優惠從通勤上班、學生客群著手，都剛開始實施而已，大數據都還沒出現，不應唱衰。

中捷提醒，簡訊實聯制實施初期，為避免旅客趕著搭車而未於進站前掃QR Code，目前各車廂上張均貼QR Code，觀察旅客進站前均主動掃QR Code，上車掃QR Code已達成階段性任務，將在9月1日下架。

文心崇德站、市政府站、高鐵台中站電扶梯則因應運量回升，9月1日起於營運時間6時至24時均開啟，其餘車站電扶梯仍於22時以後關閉，有需要的旅客請搭乘電梯。

台中捷運 疫情

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