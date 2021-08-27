驚險！下午才封路 南投產業道路傍晚百米路基就崩落塌坍

位於南投仁愛鄉鄉道投89線（力行產業道路），今天傍晚再度發生嚴重崩塌，地點位於紅香往力行部落路段，出現近百米的路基流失，所幸地方居民提前通報縣府，發現路面有大型裂縫及傾斜，下午早一步封路，禁止人車通行後就坍方，否則不堪設想。

民眾指出，受前一波連續山區豪雨影響，力行產業道路指標30公里處，前兩天就出現路面傾斜，路基下陷的情況，仁愛鄉紅香部落往力行村的路段，當地居民發覺狀況不妙後，便與縣府聯繫決定今天下午封路，以防不測。

果真傍晚5點40分左右，此一路段就發生大規模崩坍，邊坡土石滑落造成路基塌滑而下，揚起陣陣灰塵，民眾遠方看到場面相當驚人，呼喊早一步封路，才未釀成重大傷亡。