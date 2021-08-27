車禍昏迷數月腦傷青年站起來 堅強母愛陪兒復建

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聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣21歲苗姓大一學生今年初騎車發生嚴重車禍昏迷指數3，從鬼門關搶回，苗媽媽陪著兒子在常春醫院努力復健，已有明顯進步。圖／長春醫院提供
彰化縣21歲苗姓大一學生今年初騎車發生嚴重車禍昏迷指數3，從鬼門關搶回，苗媽媽陪著兒子在常春醫院努力復健，已有明顯進步。圖／長春醫院提供

彰化縣21歲苗姓大一學生今年初騎車發生嚴重車禍昏迷指數3，從鬼門關搶回，在員林市常春醫院經過語言治療、職能治療加上「重複經顱磁刺激」療程，現在已可以用助行器走路，苗媽媽也以兒子的經歷鼓勵其他病友「不要放棄復健」也許就能看見曙光。

「他以後不會醒來了，家屬趕快來見一面」苗媽媽回憶起兒子車禍危急時，曾被醫院通知病危，讓家人心碎，但在家人不放棄下，裝上葉克膜搶救，住院超過3個月才轉普通病房，看著兒子漸漸好轉一路陪他復健的苗媽媽眼眶泛紅說「兒子，你一定要趕快好起來，再和大家一起出去玩」。

員林市常春醫院復健科主任張勝閔說，這位大學生車禍嚴重腦傷在中山醫院加護病房昏迷2、3個月才拔管，病情穩定後轉診到常春醫院繼續復健，一個月前來時是坐著輪椅進來，但經過綜合性復健治療，現在已經可以以助行器走上一、二百公尺。

苗媽媽說，兒子曾歷經敗血症要隔離、身體電解質不平衡導致情緒無法控制，不只打她、打壞她的眼鏡，也打復健師，當時根本無法做復健，是一段人生最黑暗的時刻，而她也因照顧壓力大，都快得憂鬱症

一路陪著兒子復健的苗媽媽說，復健過程可以和醫生、治療師、看護多討論照顧復健訣竅，甚至搭配補充相關營養，也不能因心疼患者復健會累，放棄或減少復健，尤其腦傷患者有情緒問題，更不能硬碰硬，持續復健才能有進步。

張勝閔說，他們也配合「重複經顱磁刺激」療程治療，這是利用磁場的變化，刺激大腦，腦傷及中風病患的大腦就類似關機，因此要藉此活化大腦，對於病人動作恢復上會更顯著，在美國則許可使用在憂鬱症、失眠的病人，在台灣的復健科也多使用在中風、腦傷病患的治療。

常春醫院復健科治療師陳敬衡說，苗生每天很認真復健，現在也可緩步走跑步機，復健時只要一流汗，媽媽就遞上衛生紙擦拭，看得出母子情深，看到苗生的進步，也讓人感動。

「重複經顱磁刺激」療程治療是利用磁場的變化刺激大腦，腦傷及中風病患的大腦就類似關機，因此要藉此活化大腦，對於病人動作恢復上會更顯著。圖／長春醫院提供
「重複經顱磁刺激」療程治療是利用磁場的變化刺激大腦，腦傷及中風病患的大腦就類似關機，因此要藉此活化大腦，對於病人動作恢復上會更顯著。圖／長春醫院提供

復健 憂鬱症

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