彰化北斗鎮發500元紓困金 3.3萬人9月中起可領到

彰化縣北斗鎮公所今天指出，8月18日前設籍北斗鎮的鎮民、8月27日前出生並設籍鎮內戶口的新生兒，每人可領500元紓困現金，預計3萬3000多人受惠，最快9月11日可領到。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，為振興經濟，行政院公布振興五倍券方案，地方也加碼，彰化縣北斗鎮公所規劃每名鎮民發放500元紓困金，提案今天送交鎮民代表會臨時會，經多名鎮民代表向鎮公所相關課室主管詢問細節後，獲得代表會通過。

北斗鎮長李玄在接受媒體聯訪表示，目前鎮內設籍人口約3萬3000多人，每人發放500元紓困金，總額近1700萬元，加上行政作業費100萬元，預算總額編列1800萬元，預計9月11日到9月13日在各里定點發放，若鎮民在這3天未能領取，今年11月11日前可到鎮公所社政課領取。

李玄在說，今年這波疫情較去年衝擊更大，導致許多鎮民失業或放無薪假、店家結束營業，雖然500元紓困金不是很多，但鎮公所展現最大誠意，在不影響鎮公所財務狀況下，把紓困經費直接用在鎮民身上，希望刺激鎮民消費，進而活絡地方經濟。

社政課表示，今年8月18日前設籍北斗鎮的鎮民，及8月27日前出生並設籍鎮內戶口的新生兒，每人都可領500元，持通知單、身分證、印章領取，若代領須持委託書，全戶由1人領取還要帶戶口名簿，發放對象不排富。