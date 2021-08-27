中秋獻善心 台中金手獎得獎企業認購公益禮盒800份
受本土疫情衝擊，國內社福團體受捐銳減，台中市工商發展投資策進會今年中秋節首度推出「幸福記憶：十大伴手禮精選禮盒」，集結2021十大伴手禮8家得獎廠商，禮盒販售收入扣除成本，將全數捐贈「社團法人台灣愛之光公益協會」。
台中市金手獎得獎廠商協進會理事長洪欽瑞聞此消息，號召會內成員共同行善，總計認購800份公益禮盒，展現回饋於社會的企業社會責任。
洪欽瑞表示，中秋節將至，台灣人重視三節送禮，企業更是藉由送禮，讓客戶耳目一新、留下好印象，今年工策會推出十大伴手禮伴手禮公益禮盒，對企業來說，不僅是將「台中市十大伴手禮」選拔出的優秀商品送到客戶手中，展現心意，更希望將這份社會責任擴散到所有收到禮盒的企業，會員接收到公益禮盒訊息後，引發迴響，有20家廠商響應訂購，總計約800份。
工策會總幹事黃于珊說明，金手獎得獎廠商協進會是由金手獎獲獎企業組成，遴選在地績優中小企業，選拔經營穩健且對社會有具體貢獻的製造業，感謝台中市金手獎得獎協進會的企業主相挺，這份愛心禮盒能創造善的循環。
台灣愛之光公益協會執行長顏平芳說，自國內疫情爆發後，協會募款收入銳減，興建中的「愛之光護眼視障關懷園區」工程停擺，尚餘300萬元經費缺口，協會正努力籌措資金，希望園區完工後能夠提供更多量能幫助視障夥伴生活重建、工作職能培訓。
台中這次響應愛心禮盒認購企業包括青輔實業、井田製藥、上研機電、頂威工業、喬光科技、耿舜企業、鑫偉成機械、僑光鐵工廠、光隆精密、上溢精密、新虎將機械、鐵碳企業、台萬工業、億典企業、芃昕興業、沛美生醫、崇銘企業、群恩企業。
「幸福記憶：十大伴手禮精選禮盒」販售連結： https://top10lightoflove.com/。
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