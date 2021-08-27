仁愛醫療與長庚攜手 為台中屯區注入醫療資源

仁愛醫療財團法人在台中經營70多年，鑒於醫療環境改變、醫療院所人才延攬、醫療技術提升上面臨嚴重瓶頸，決定和長庚醫療財團法人醫療合作，注入更多醫療資源。

仁愛醫療財團法人和長庚醫療財團法人合作聯盟儀式今天上午在大里仁愛醫院舉行，中台灣醫界同業代表、醫界協會學會代表和民間代表等，都到場祝賀並見證這歷史性的一刻。

仁愛醫療財團法人董事長廖仁表示，仁愛醫療財團法人努力的目標，就是建構一個優質、安全、舒適的醫療照護環境，除感謝在地鄉親的肯定和信賴，也感激醫療人員的貢獻付出。

仁愛醫療財團法人和長庚醫療財團法人合作聯盟，將為台中市屯區挹注豐沛的醫療資源，屯區民眾可就近享有與長庚醫療財團法人醫學中心同等級的醫療照護服務，深切符合雙方秉持「以病人需求為中心」、「病患優先」的宗旨理念，為雙方與就醫民眾創造三贏局面。