台中力推離岸風電產業 搶攻亞太風機市場

台中市經濟發展局今天表示，與台中港務分公司合作建置「台中港離岸風電產業專區」，已有國際知名風電業者宣布投入，推估未來可搶攻亞太地區逾5成風機市場。

經發局長張峯源說，台中港已定位為離岸風電母港，目前台中港西碼頭已有4家廠商進駐，預估投資約新台幣165.9億元，可創造約1425人的就業機會。

張峯源表示，經濟部近日公布啟動離岸風力發電第三階段區塊開發作業，規劃自民國115至124年釋出總建置容量15GW（百萬瓩）商機，各風電大廠都積極準備參與競標；其中，國際公認台中港具高潛力適合發展離岸風力發電。

他說，以目前台中外海離岸風電潛力場址面積150平方公里中，已參與區塊開發的離岸風電計畫裝置容量估算，台中市有望獲得約3GW裝置容量，其發電量將可等同台電中火4部燃煤機組。

張峯源指出，台中港距離風場運程最短、加上碼頭水深及後線場地足夠，相關基礎建設完備，可容納大型安裝船靠泊，作為推動離岸風機重件施工碼頭最佳基地，吸引包括德國、加拿大、丹麥等國際知名風電外商紛紛至市府探路，爭取地方政府支持，期望搶下開發建置新風場機會。

經發局指出，市府鼓勵國內外風電業者投資台中，包括風力機系統零組件、塔架、水下基礎、海纜製造及海事工程產業皆為不可或缺的一環，期盼引入國際資金及有經驗的開發系統商，扶植在地廠商鏈結，打造離岸風電綠能供應鏈，讓台中成為亞太離岸風電零組件製造中心及指標性產業重要樞紐。