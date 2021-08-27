快訊

想選BNT卻擔心要重新排隊？ 莊人祥教這樣選排序不影響

台中力推離岸風電產業 搶攻亞太風機市場

中央社 / 台中27日電

台中市經濟發展局今天表示，與台中港務分公司合作建置「台中港離岸風電產業專區」，已有國際知名風電業者宣布投入，推估未來可搶攻亞太地區逾5成風機市場。

經發局長張峯源說，台中港已定位為離岸風電母港，目前台中港西碼頭已有4家廠商進駐，預估投資約新台幣165.9億元，可創造約1425人的就業機會。

張峯源表示，經濟部近日公布啟動離岸風力發電第三階段區塊開發作業，規劃自民國115至124年釋出總建置容量15GW（百萬瓩）商機，各風電大廠都積極準備參與競標；其中，國際公認台中港具高潛力適合發展離岸風力發電。

他說，以目前台中外海離岸風電潛力場址面積150平方公里中，已參與區塊開發的離岸風電計畫裝置容量估算，台中市有望獲得約3GW裝置容量，其發電量將可等同台電中火4部燃煤機組。

張峯源指出，台中港距離風場運程最短、加上碼頭水深及後線場地足夠，相關基礎建設完備，可容納大型安裝船靠泊，作為推動離岸風機重件施工碼頭最佳基地，吸引包括德國、加拿大、丹麥等國際知名風電外商紛紛至市府探路，爭取地方政府支持，期望搶下開發建置新風場機會。

經發局指出，市府鼓勵國內外風電業者投資台中，包括風力機系統零組件、塔架、水下基礎、海纜製造及海事工程產業皆為不可或缺的一環，期盼引入國際資金及有經驗的開發系統商，扶植在地廠商鏈結，打造離岸風電綠能供應鏈，讓台中成為亞太離岸風電零組件製造中心及指標性產業重要樞紐。

碼頭 台中市

延伸閱讀

藍批離岸風電藏弊端 民進黨反駁：惡質政治操作

台中購物節搶振興五倍券商機 首獎祭出抽好宅

江啟臣、朱立倫爭黨主席 盧秀燕左右為難

瓦斯公司挖破瓦斯管5人昏迷 中市議員批離譜

相關新聞

振興券台中加碼太神秘 綠營議員逼問盧秀燕就是不透露

中央宣布振興券規劃方案後，各地紛加碼。台中市長盧秀燕追加3.5億元預算，搭配台中購物節「吸金」，但具體方案仍保密，民進黨...

影／日照業者申請進駐台中西區商辦大樓 遭拉白布條抗議反對

日照中心業者幸福村公司今年買下台中市西區華爾街資訊商辦大樓的四樓計畫進駐，今天下午在社區區分所有權人會議說明時，遭與會的...

南投高端疫苗爽約率17% 施打意願轉趨保守

國產高端疫苗23日開打，傳出接種後多起猝死等不良反應，讓民眾出現「爽約潮」，南投縣衛生局統計，全縣高端接種率83% ，但...

二水農情館重新開張 推出白柚左手香手工皂

彰化縣二水鄉農會農情館因配合防疫5月即休館，8月24日已重新開張，新任理事長藍世雄說，農會與鼻仔頭休閒農業區共同推出中秋...

彰化市養蜂產銷班通過產銷履歷 二代產出頭等獎蜂蜜

彰化市養蜂產銷班最近「雙喜臨門」，不僅經過嚴格審核的「農產品產銷履歷」認證，另有5位班員與1位彰化市青農共6人，所生產的...

中捷新優惠門檻太高？議員批搭乘40次才回饋市民無感

台中捷運預計9月推出「常客優惠」方案，單月搭乘40次以上，次月有20％回饋金，每月若搭乘至60 次，回饋金最高至30％。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。