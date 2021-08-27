快訊

想選BNT卻擔心要重新排隊？ 莊人祥教這樣選排序不影響

台中大甲、外埔易淹水區 將施作雨水下水道工程改善

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中大甲區錦上街及雁門路周邊與外埔區六分路及中山路段，每逢豪雨即嚴重淹水，台中市議員吳敏濟多年來爭取施作雨水下水道。圖／吳敏濟提供
台中大甲區錦上街及雁門路周邊與外埔區六分路及中山路段，每逢豪雨即嚴重淹水，台中市議員吳敏濟多年來爭取施作雨水下水道。圖／吳敏濟提供

台中市大甲區錦上街及雁門路周邊與外埔區六分路及中山路段，數年來每逢豪雨即嚴重淹水，造成市民財物損失及嚴重影響交通安全，台中市議員吳敏濟多年來爭取施作雨水下水道，今日邀集台中市水利局辦理工程說明會，預計今年底前完成工程發包作業，明年上半年動工，工期約6至12個月，完工後可解決當地多年逢雨必淹的問題。

大甲奉化里長白見發說，大甲槌球場旁路口每逢下大雨就會淹水，水深至少20公分以上，嚴重影響里民的生命財產安全。地方里民表示，10多年來每逢豪雨這裡就會變成水鄉澤國，道路變成小河，相當危險，雨水下水道做好後才可解決淹水問題。

台中市水利局指出，大甲與外埔兩個區域淹水是因地勢較低，加上道路側溝坡度緩無法有效發揮排水功能所致，市府已向中央爭取到前瞻基礎建設補助，總經費4600萬元，外埔中山路施作範圍1300萬元，大甲區大智街施作範圍3300萬元。

台中市水利局表示，大甲區大智街範圍雨水下水道工程總長463公尺，平均寬度2.2公尺，起點自錦上街與雁門路口，往西至大智街，再到和平路後流入后里大排。外埔區中山路雨水下水道工程，總長222公尺，平均寬度1至1.4公尺，自六分路280巷至中山路，流入后里排水溝，兩處雨水下水道工程施作完成後將可改善淹水問題。

吳敏濟表示，此次施作雨水下水道工程之一的大甲雁門路、錦上街附近較為低漥，這幾年經常豪雨成災。另外，外埔六分路消防分隊附近及中山路一帶，亦因低窪及排水不良，經常造成淹水，因此多次在議會質詢及辦理會勘，要求市府應及早規劃施作雨水下水道，以解決淹水問題。

台中大甲區錦上街及雁門路周邊與外埔區六分路及中山路段，每逢豪雨即嚴重淹水，居民苦不堪言。圖／吳敏濟提供
台中大甲區錦上街及雁門路周邊與外埔區六分路及中山路段，每逢豪雨即嚴重淹水，居民苦不堪言。圖／吳敏濟提供

淹水 台中市 豪雨

延伸閱讀

苗栗客家文學花園完成2期工程 遊客中心將裝修爭取對外開放

跨越軌道的阻礙 高雄岡山站建天橋有望趕上捷運通車

新北水利局「鎮邪寶物」 90包綠色乖乖打造平安龜

台中太平富宜路遇雨即淹 營建署允闢建水下水道改善

相關新聞

振興券台中加碼太神秘 綠營議員逼問盧秀燕就是不透露

中央宣布振興券規劃方案後，各地紛加碼。台中市長盧秀燕追加3.5億元預算，搭配台中購物節「吸金」，但具體方案仍保密，民進黨...

影／日照業者申請進駐台中西區商辦大樓 遭拉白布條抗議反對

日照中心業者幸福村公司今年買下台中市西區華爾街資訊商辦大樓的四樓計畫進駐，今天下午在社區區分所有權人會議說明時，遭與會的...

南投高端疫苗爽約率17% 施打意願轉趨保守

國產高端疫苗23日開打，傳出接種後多起猝死等不良反應，讓民眾出現「爽約潮」，南投縣衛生局統計，全縣高端接種率83% ，但...

二水農情館重新開張 推出白柚左手香手工皂

彰化縣二水鄉農會農情館因配合防疫5月即休館，8月24日已重新開張，新任理事長藍世雄說，農會與鼻仔頭休閒農業區共同推出中秋...

彰化市養蜂產銷班通過產銷履歷 二代產出頭等獎蜂蜜

彰化市養蜂產銷班最近「雙喜臨門」，不僅經過嚴格審核的「農產品產銷履歷」認證，另有5位班員與1位彰化市青農共6人，所生產的...

中捷新優惠門檻太高？議員批搭乘40次才回饋市民無感

台中捷運預計9月推出「常客優惠」方案，單月搭乘40次以上，次月有20％回饋金，每月若搭乘至60 次，回饋金最高至30％。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。