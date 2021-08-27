台中大甲、外埔易淹水區 將施作雨水下水道工程改善

台中市大甲區錦上街及雁門路周邊與外埔區六分路及中山路段，數年來每逢豪雨即嚴重淹水，造成市民財物損失及嚴重影響交通安全，台中市議員吳敏濟多年來爭取施作雨水下水道，今日邀集台中市水利局辦理工程說明會，預計今年底前完成工程發包作業，明年上半年動工，工期約6至12個月，完工後可解決當地多年逢雨必淹的問題。

大甲奉化里長白見發說，大甲槌球場旁路口每逢下大雨就會淹水，水深至少20公分以上，嚴重影響里民的生命財產安全。地方里民表示，10多年來每逢豪雨這裡就會變成水鄉澤國，道路變成小河，相當危險，雨水下水道做好後才可解決淹水問題。

台中市水利局指出，大甲與外埔兩個區域淹水是因地勢較低，加上道路側溝坡度緩無法有效發揮排水功能所致，市府已向中央爭取到前瞻基礎建設補助，總經費4600萬元，外埔中山路施作範圍1300萬元，大甲區大智街施作範圍3300萬元。

台中市水利局表示，大甲區大智街範圍雨水下水道工程總長463公尺，平均寬度2.2公尺，起點自錦上街與雁門路口，往西至大智街，再到和平路後流入后里大排。外埔區中山路雨水下水道工程，總長222公尺，平均寬度1至1.4公尺，自六分路280巷至中山路，流入后里排水溝，兩處雨水下水道工程施作完成後將可改善淹水問題。