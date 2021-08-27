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南投護兒少顧失智老人 設公托機構購定位手錶

中央社 / 南投縣27日電

為照顧長輩及幼童，南投縣政府今天宣布將投入新台幣1億3658萬多元布建兒少福利館、公辦民營托嬰中心、公托家園等，並引進衛星定位智慧手錶供失智長輩使用，以防外出走失。

因應少子女化危機及兒少活動場域資源不足，南投縣政府增加友善育兒環境，南投縣長林明溱今天指出，全縣兒少福利館布建包括南投縣兒童及少年福利館、竹鹿區綜合社會福利館、2處公辦民營托嬰中心、3處公共托育家園、3處親子館、2處社會福利服務中心等場所。

林明溱表示，少子女化已成為國安問題，南投縣營造友善扶幼環境，希望鼓勵年輕夫妻安心、放心「增產報國」，因此，縣府申請前瞻基礎建設計畫補助、公益彩券盈餘分配基金，並運用閒置館舍、興建兒少福利及托育相關場域，合計將投入1億3658萬多元。

另外，南投縣政府推算縣內約有1800名失智長輩，縣政府特別引進衛星定位智慧手錶，讓照顧者能隨時掌握失智長輩所在位置。

林明溱說，佩戴手錶的失智長輩一旦走出設定範圍，就會發出警示，並提供家屬掌握確切位置，讓失智者不再找不到回家路。

他表示，縣政府採購每組逾6000元的智慧手錶及服務方案各100組，供縣內領有身心障礙證明者、年滿65歲有走失之虞老人、具社會福利身分者申請。

其中，每月約300元的方案服務費，縣府原擬補助6個月，他今天決定加碼延長為12個月，若申請踴躍，縣府會克服財源困難積極擴大採購，提供更多有需要長輩使用。

失智 林明溱 托嬰

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