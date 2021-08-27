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南投高端疫苗爽約率17% 施打意願轉趨保守

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
隨著各地傳出高端疫苗的不良反應個案後，民眾施打意願轉趨保守。記者黑中亮／攝影
隨著各地傳出高端疫苗的不良反應個案後，民眾施打意願轉趨保守。記者黑中亮／攝影

國產高端疫苗23日開打，傳出接種後多起猝死等不良反應，讓民眾出現「爽約潮」，南投縣衛生局統計，全縣高端接種率83% ，但爽約率達17%。

南投縣衛生局表示，南投縣第六期高端疫苗登記總人數 1萬8564人，預約總人數1萬1990人，預約率64.5%，目前累計接種人數計7723人，光是8月26日一天接種人數228人，預約人數290人，接種率79% ，爽約率21%，顯然民眾對疫苗的信心不足。

南投縣高端疫苗8月23、24日預約人數6077人，接種人數5162人，接種率85% ，原本爽約率15%，但雖著各地傳出不良反應個案後，施打意願轉趨保守。所幸目前仍在陸續施打中，尚未接獲施打高端疫苗後不良反應通報。

衛生人員指出，最近AZ、莫德納、BNT輝瑞疫苗相繼出即將抵達台灣的訊息，可能也是民眾爽約緩打高端疫苗的原因之一。

高端疫苗 衛生局 輝瑞

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