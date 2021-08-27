台中國際舞蹈嘉年華、國際花毯節 因應疫情停辦

台中市政府今天表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，遵循中央防疫政策，讓大型活動群聚感染風險降到最低，「台中國際舞蹈嘉年華」及「台中國際花毯節」今年停辦。

中市府每年辦「台中國際舞蹈嘉年華」，邀國內、外舞者表演，而「台中國際花毯節」美麗花卉造景，年年吸引許多民眾漫步花間。

中國國民黨籍台中市議員黃馨慧在台中市議會表示，疫情期間，政府活動「臨時喊卡」是常態，市民失望；防疫雖「寧嚴勿鬆」，但辦活動應創意思考，妥善規劃，不要重蹈臨時喊卡覆轍。

她說，中市府觀光旅遊局下半年預計辦理「台中國際舞蹈嘉年華」及「台中國際花毯節」等，在疫情未結束，邊境未解封情況下，觀旅局如何邀國際隊伍、外國團客？

觀旅局表示，兩項活動今年停辦，預算依規定辦理追減繳庫。