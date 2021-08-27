中秋獻愛心 台中金手獎企業認購800份公益禮盒

受COVID-19疫情影響，國內社福團體收入銳減，台中市工商發展投資策進會推出愛心禮盒，所得全數捐給社福團體，台中市金手獎得獎企業今天認購800份做公益。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國內社福團體收入減少，台中市工商發展投資策進會今年中秋節首度推出「幸福記憶─十大伴手禮精選禮盒」，集結台中十大伴手禮8家得獎廠商，禮盒販售收入扣除成本，將全數捐贈「社團法人台灣愛之光公益協會」。

台中市金手獎得獎廠商協進會理事長洪欽瑞指出，今年工策會推出公益禮盒，對企業來說，不僅是將「台中市十大伴手禮」選拔出的優秀商品送到客戶手中，更期盼企業在疫情趨緩同時，也能善盡社會責任，共有20家廠商響應，總計認購800份。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，台中市金手獎得獎協進會企業主鼎力相助，期盼愛心禮盒能創造善的循環，將這把希望之火傳遞到全台企業主手上。

愛心禮盒所得將全數捐給社福團體，台灣愛之光公益協會執行長顏平芳說，疫情爆發後募款收入銳減，興建中的「愛之光護眼視障關懷園區」工程停擺，尚餘新台幣300萬元經費缺口，正努力籌措資金，完工後能提供更多量能幫助視障夥伴生活重建、工作職能培訓。

金手獎由市府指導辦理，金手獎得獎廠商協進會是由金手獎獲獎企業組成，遴選在地績優中小企業，選拔經營穩健且對社會有具體貢獻的製造業。