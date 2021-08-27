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二水農情館重新開張 推出白柚左手香手工皂

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣二水鄉農會農情館重新開張，改裝後的農情館還有落地窗賞景區。記者林宛諭／攝影
彰化縣二水鄉農會農情館重新開張，改裝後的農情館還有落地窗賞景區。記者林宛諭／攝影

彰化縣二水鄉農會農情館因配合防疫5月即休館，8月24日已重新開張，新任理事長藍世雄說，農會與鼻仔頭休閒農業區共同推出中秋節新產品，用在地白柚和無患子、左手香做成手工皂，農情館重新裝潢後，歡迎大家來採購不一樣的中秋禮品，遊賞二水、喝咖啡

二水農會今年理監事選舉後全面改組，新任理事長藍世雄、總幹事楊政凱、常務監事陳奇煒今天也為農情館重新開館行銷。

藍世雄說，八堡圳農情館從2016年開館以來，全年無休只休除夕一天，去年新冠病毒席捲全球，政府發行農遊券刺激消費，讓農情館、農會等受惠渡過難關，不過今年5月防疫破口升至三級警戒，八堡圳農情館即暫停營業，配合政府防疫政策，也趁疫情歇業期間內部整修改裝。

最近農情館重新開張，仍與在地農民、二水鼻仔頭休閒農業區合作，館內不僅販售當地生鮮蔬果、仙草、跨農會產品，今年還推出以二水特色白柚和無患子、左手香等做成的手工皂，成為中秋佳節禮品，改裝後的農情館還有落地窗賞景區，也有現煮好咖啡，讓大家可以遊賞二水好山好水，再喝上一杯好咖啡。

彰化縣二水鄉農會農情館重新開張，農會還與鼻仔頭休閒農業區共同推出用在地白柚和無患子、左手香做成手工皂中秋節禮品。記者林宛諭／攝影
彰化縣二水鄉農會農情館重新開張，農會還與鼻仔頭休閒農業區共同推出用在地白柚和無患子、左手香做成手工皂中秋節禮品。記者林宛諭／攝影

農會 中秋節 咖啡

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