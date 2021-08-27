二水農情館重新開張 推出白柚左手香手工皂

彰化縣二水鄉農會農情館因配合防疫5月即休館，8月24日已重新開張，新任理事長藍世雄說，農會與鼻仔頭休閒農業區共同推出中秋節新產品，用在地白柚和無患子、左手香做成手工皂，農情館重新裝潢後，歡迎大家來採購不一樣的中秋禮品，遊賞二水、喝咖啡。

二水農會今年理監事選舉後全面改組，新任理事長藍世雄、總幹事楊政凱、常務監事陳奇煒今天也為農情館重新開館行銷。

藍世雄說，八堡圳農情館從2016年開館以來，全年無休只休除夕一天，去年新冠病毒席捲全球，政府發行農遊券刺激消費，讓農情館、農會等受惠渡過難關，不過今年5月防疫破口升至三級警戒，八堡圳農情館即暫停營業，配合政府防疫政策，也趁疫情歇業期間內部整修改裝。