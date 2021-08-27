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彰化市養蜂產銷班通過產銷履歷 二代產出頭等獎蜂蜜
彰化市養蜂產銷班最近「雙喜臨門」，不僅經過嚴格審核的「農產品產銷履歷」認證，另有5位班員與1位彰化市青農共6人，所生產的龍眼蜂蜜與荔枝蜂蜜，近日獲全國品質評鑑獲「頭等獎」。
彰化市農會總幹事白閔傑說，彰化市養蜂產銷班早在2015年即通過ISO-220000驗證，藉由ISO-220000食品安全管理系統規範作業，建立符合國際法規需求，進而降低國際市場競爭障礙，讓蜂蜜產業的品質能達到進軍國際市場的目標。
養蜂產銷班再接再厲，去年5月開始接受輔導，辦理申請產銷履歷產品驗證，歷經一年的時間，今年6月23日正式獲得養蜂園區的認證，並於8月23日取得（農糧作物-蜂蜜）證書，成為末端通路及消費端為選購具有可追溯的安心國產農產品。
此外農委會農糧署每年舉辦「全國國產龍眼蜂蜜暨品質評鑑」推廣國產優質龍眼蜂蜜，今年首次開辦「全國國產荔枝蜂蜜品質評鑑」，近日評鑑成果揭曉，「龍眼蜂蜜」彰化市養蜂產銷班第一班班員王木欽、鄭錫彬、陳麗湫、梁家新、鄭瑋欣共5人獲得頭等獎，另彰化市青農陳瑞承君以「荔枝蜂蜜」參賽也獲得頭等獎。
其中梁家新、鄭瑋欣、陳瑞承等3人，都是彰化市青農且養蜂家族第2代，彰化市長林世賢嘉許他們堪稱「英雄出少年」，他也說，蜂蜜是動物性農產品，其生產過程變動不居，能夠獲得產銷履歷的認證實在是難能可貴。
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