魚池尖山火災復育 林管處獎勵輔導媒合企業協助

南投縣魚池鄉魚池尖山4月火災延燒12.76公頃，由於魚池尖山位於保安林地，南投林管處今天邀承租人、公私部門約40人研商復育造林，如提供免費苗木、獎勵輔導、媒合企業協助。

林務局南投林區管理處轄管的埔里事業區第73林班魚池尖山今年4月發生火警，延燒面積12.76公頃，引起居民關心，火災撲滅後，南投林管處立即邀專家、學者現勘，研議復育造林處理方式，並第一時間針對有水土保持需求區域打樁編柵等緊急處理，避免水土流失。

南投林管處、魚池鄉公所、行政院農業委員會林業試驗所蓮華池研究中心、日月潭國家風景區管理處、中華造林事業協會等單位，今天在魚池鄉公所研商復育造林方式，包含提供免費苗木、獎勵輔導造林及企業認養等多樣管道，作為承租人復育造林選擇。

南投林管處長李政賢說，林管處很重視魚池尖山火災復育工作，考量事發地點主要在已放租土地，決策與作為必須尊重承租人意願。

李政賢表示，承租人除可向林管處申請免費苗木自行復育造林，也可參加20年期的獎勵輔導造林，每公頃由政府補助新台幣46萬元，分年分期撥付；承租人若因故無法自行造林，可與企業合作，由林管處協助媒合企業認養協助造林，希望創造各方多贏局面。

這處林班租地面積近9.59公頃，非租地面積3.17公頃，涉及租地19筆、20多名承租人及共同營林人。魚池鄉長劉啟帆說，此處國有林地部分給鄉親租地造林，復育要跟所有承租人凝聚共識，為提升造林便利，希望林務局評估開設便道，也期待樹種選擇能規劃打造不同景觀特色。