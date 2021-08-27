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中捷新優惠門檻太高？議員批搭乘40次才回饋市民無感

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
中捷9月將推出「常客優惠」，單月搭乘40次以上，次月有20％回饋金，民進黨議員們認為，北捷搭10次就有常客優惠，中捷運量還沒培養，優惠門檻太高。記者喻文玟／攝影
中捷9月將推出「常客優惠」，單月搭乘40次以上，次月有20％回饋金，民進黨議員們認為，北捷搭10次就有常客優惠，中捷運量還沒培養，優惠門檻太高。記者喻文玟／攝影

台中捷運預計9月推出「常客優惠」方案，單月搭乘40次以上，次月有20％回饋金，每月若搭乘至60 次，回饋金最高至30％。有議員質疑，北捷搭10次就有常客優惠，中捷門檻太高，北捷最早是電子票證8折優惠、高捷也是電子票證85折優惠，市府應提高誘因。台中市長盧秀燕說，中捷財務規模和歷史，無法和北捷比較，「先求有，再求好」，上路後會觀察效果。

快開學了，中捷要衝運量，9月起推「捷粉現金回饋」，每月搭40至49次，隔月回饋搭乘金20％，搭乘50至59次，隔月回饋25％，最高每月搭乘60次，回饋30％。

民進黨議員黃守達、謝志忠、張耀中、張玉嬿、王立任認為，北捷目前的常客優惠，搭乘10次以上就回饋10％，中捷不僅門檻高，運量沒上來就推常客優惠，市民無感，也沒看到中捷積極宣傳。

黃守達說，北捷路網完整、班次多，民眾已養成搭乘習慣，電子票證8折優惠推了10多年才改常客優惠，要達成輕而易舉，中捷運量沒上來就急著推，單月門檻要達40次才回饋20％，門檻未免太高，應重新檢討。

台中市長盧秀燕說，中捷的財務規模和歷史，無法和北捷比較，「先求有，再求好」務實規劃，回饋方案上路後會觀察效果。

中捷公司董事長林志盈說，9月的捷粉回饋專案是針對學生、上班族設計，希望養成搭乘捷運習慣，若1天搭乘2次，每月通勤22天，搭乘次數即超過40次，若假日出遊也選擇搭捷運，即可達到50次以上。

林志盈說，中捷捷粉專案目前初期目標，希望達運量比15％，希望未來能達到20％，1年後將視成效檢討專案內容。

北捷在疫情發生前，去年 11月搭乘40次以上占運量17.9％，「1280定期票」佔運量24.2％，北捷常客回饋40次加1280定期票，占去年11月整體運量42.1％。

中捷9月將推出「常客優惠」，單月搭乘40次以上，次月有20％回饋金，議員認為，北捷搭10次就有常客優惠，中捷運量還沒培養，優惠門檻太高。記者喻文玟／攝影
中捷9月將推出「常客優惠」，單月搭乘40次以上，次月有20％回饋金，議員認為，北捷搭10次就有常客優惠，中捷運量還沒培養，優惠門檻太高。記者喻文玟／攝影
中捷9月將推出「常客優惠」，單月搭乘40次以上，次月有20％回饋金，議員黃守達說，北捷搭10次就有常客優惠，中捷運量還沒培養，優惠門檻太高。記者喻文玟／攝影
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台中捷運 北捷

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