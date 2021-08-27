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大村要不要加碼振興禮金？鄉長：預計11月提代表會討論

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣大村鄉今年初發了二千元振興禮金，今年中央又要發五倍券，大村有沒有要加碼各界關心，大村鄉鄉長游盛說，大村鄉還要再參考縣府是否加碼，預計11月在代表會提出討論。記者林宛諭／攝影
彰化縣大村鄉今年初發了二千元振興禮金，今年中央又要發五倍券，大村有沒有要加碼各界關心，大村鄉鄉長游盛說，大村鄉還要再參考縣府是否加碼，預計11月在代表會提出討論。記者林宛諭／攝影

彰化縣大村鄉今年初發了2000元振興禮金，今年中央又要發五倍券，大村有沒有要加碼各界關心，大村鄉鄉長游盛說，大村鄉還要再參考縣府是否加碼，預計11月在代表會提出討論，若要加碼最快也要明年初農曆年前才可能發。

大村鄉今年初農曆年前發了2000元振興禮金，是全縣各公所發最多的鄉鎮，去年大村鄉公所訂出大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例，關懷禮金自治條例每年每人最高可發6000元，並經代表會通過，發了2000元振興禮金，當時鄉長游盛說，未來視公庫經費情況，一年甚至不只可發一次，中秋節也可考慮加發第二次振興禮金。

中央將發五倍振興券，各縣市政府、鄉鎮公所是否加碼民眾關心，大村鄉今年還有沒有要再加碼振興禮金？游盛說，受疫情影響，振興經濟關懷禮金可以陸續發放，不用一次發完，可能對民眾更有幫助。

游盛說，由於重陽節會先發敬老禮金，大村鄉重陽敬老禮金年滿65歲以上可領2000元，80歲以上3000元，90歲以上有6000元，百歲人瑞可拿一萬元，所以振興禮券應會在11月再提報鄉代會討論是否加碼及金額。

大村鄉總人口約3萬7000多人，去年底公所共編列 7500萬元，今年初發給每位鄉民2000元關懷禮金，大村鄉能有發放振興關懷禮金的經費是因正新輪胎創辦人羅結妻子羅黃葉去世後繳給大村鄉10億多遺產稅，而創辦人羅結2019年去世，預計會再挹注16到20億遺產稅到大村鄉公庫，今年國稅局已先撥發第一筆5億多遺產稅給大村公所。

遺產 中秋節

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