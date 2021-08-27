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疫情衝擊社福禮盒銷售下跌 何欣純籲各界採購

中央社 / 台中27日電

中秋節將至，社福團體的公益禮盒受疫情衝擊訂單下跌，有唐寶寶發現訂單減少，困惑問「是不是我們做的不夠好」，令人鼻酸，立委何欣純自掏腰包，也呼籲大家多採購。

位於大里區的台中市希望家園，慢飛天使製作的月餅禮盒邁入第6個年頭，今年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，訂單萎縮不到往年3成。曾創下1萬6000盒中秋禮盒銷售佳績的瑪利亞基金會，今年的銷售量也僅有往年4成左右。

唐氏症基金會推出的中秋節禮盒，今年目標為1萬盒，但達成率不到5成，基金會專員柯光昱指出，有的唐寶寶發現訂單量減少很多，還困惑詢問「是不是我們做得不好，所以大家不想訂？」讓人鼻酸。

立達啟能訓練中心人員指出，除了訂單受影響，疫情期間志工無法進駐，也使得出貨進度受影響。

何欣純指出，社福機構今年秋節禮盒訂單量，買氣十分冷清，往年訂單主力是來自企業，但這些大單都不見了，其實各機構的烘焙坊是訓練身障朋友的重要管道，希望企業、團體、個人共同支持，讓社福機構可為身障朋友做更多事。

何欣純表示，疫情衝擊下，弱勢族群難享有過節氛圍，每銷售一份禮盒，對社福機構運作都有重要意義，若銷售狀況不如預期，將影響後續服務計畫推展，她著手採購200多盒，也盼大家共同支持。

中秋節 疫情 唐寶寶

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