快訊

新北男打高端「發燒盜汗」不治 經查患有胰臟癌

帕運／李凱琳不敵俄羅斯老將 無緣代表團首面獎牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

魚池尖山大火後復育至少10年 南投林管處輔導企業認養

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
魚池尖山今年4月間發生森林火災，南投林管處上午邀集各公私部門研商復育造林方式，鄉長劉啟帆說，災後要恢復舊觀少要10年以上。記者黑中亮／攝影
魚池尖山今年4月間發生森林火災，南投林管處上午邀集各公私部門研商復育造林方式，鄉長劉啟帆說，災後要恢復舊觀少要10年以上。記者黑中亮／攝影

魚池尖山今年4月間發生森林火災，大火延燒5天，受損面積達12.76公頃，上午南投林管處邀集各公私部門約40人，研商魚池尖山火災跡地復育造林方式，承諾免費提供苗木、獎勵輔導造林及企業認養等多樣管道，作為租地造林承租人復育造林的選擇，魚池鄉長劉啟帆則說，魚池尖山是當地的重要象徵，但災後要恢復舊觀少說要10年以上。

南投林管處指出，魚池尖山位於南投林區管理處埔里事業區第73林班保安林地，森林火災引起當地居民重視關心，林火延燒面積12.76公頃，其中竹木被害面積2.8公頃，撲滅火災後，林管處委請專家學者現勘研議復育造林，並於第一時間就展開0.79公頃的水土保持工程，進行山坡地打樁編柵等緊急處理，避免衍生水土流失問題。

處長李政賢表示，對於魚池尖山火災後續復育工作一直放在心上，但考量事發地點主要是在已放租土地上，南投林管處必須尊重承租人意願，強調承租人除可向林管處申請免費苗木自行復育造林外，也可參加20年期的獎勵輔導造林；每公頃政府補助46萬元，分年分期撥付；承租人如因故無法自行造林，也可與企業合作，由林管處協助媒合企業認養協助造林。

鄉長劉啟帆表示，魚池素有「櫻花之鄉」的美稱，希望復育山林，9.6公頃放租地涉及租地19筆、20多位承租人及共同營林人，站在地方的立場，希望林管單位能配合承租林農廣植櫻花、土肉桂等具備觀賞、經濟價值的林林，同時復原大林環嶺步道，魚池尖山步道，創造中央、地方、林農與企業等各方多贏局面，

魚池尖山今年4月間發生森林火災，南投林管處上午邀集各公私部門研商復育造林方式，鄉長劉啟帆說，災後要恢復舊觀少要10年以上。記者黑中亮／攝影
魚池尖山今年4月間發生森林火災，南投林管處上午邀集各公私部門研商復育造林方式，鄉長劉啟帆說，災後要恢復舊觀少要10年以上。記者黑中亮／攝影
魚池尖山今年4月間發生森林火災，南投林管處上午邀集各公私部門研商復育造林方式，鄉長劉啟帆說，災後要恢復舊觀少要10年以上。記者黑中亮／攝影
魚池尖山今年4月間發生森林火災，南投林管處上午邀集各公私部門研商復育造林方式，鄉長劉啟帆說，災後要恢復舊觀少要10年以上。記者黑中亮／攝影

承租人 火災 災後

延伸閱讀

墨西哥海上鑽油平台發生火災 估下周汽、柴油價漲

這顆紅黑豔麗果有毒 雲林四番地復育雞母珠推林木教育

國內首見！海大成功復育東北角原生種「紅嬌鳳凰螺」

平溪艷紅鹿子百合盛開 花期不長賞花要快

相關新聞

TVBS六都市長民調盧秀燕第二 民眾黨認同增加是主因

TVBS民調中心今天公布六都市長施政滿意度的最新調查，台中市長盧秀燕滿意度68%，較上任兩年時的56%，明顯增加12%，...

率彰化縣之先 北斗鎮今通過發放紓困金每人500元

中央將發放五倍卷振興經濟，彰化縣北斗鎮公所今天率全縣各鄉鎮市之前，宣布在鎮民代表會出席鎮民代表全數舉手贊成之下，將發放每...

魚池尖山大火後復育至少10年 南投林管處輔導企業認養

魚池尖山今年4月間發生森林火災，大火延燒5天，受損面積達12.76公頃，上午南投林管處邀集各公私部門約40人，研商魚池尖...

二水農情館重新開張 推出白柚左手香手工皂

彰化縣二水鄉農會農情館因配合防疫5月即休館，8月24日已重新開張，新任理事長藍世雄說，農會與鼻仔頭休閒農業區共同推出中秋...

彰化市養蜂產銷班通過產銷履歷 二代產出頭等獎蜂蜜

彰化市養蜂產銷班最近「雙喜臨門」，不僅經過嚴格審核的「農產品產銷履歷」認證，另有5位班員與1位彰化市青農共6人，所生產的...

中捷新優惠門檻太高？議員批搭乘40次才回饋市民無感

台中捷運預計9月推出「常客優惠」方案，單月搭乘40次以上，次月有20％回饋金，每月若搭乘至60 次，回饋金最高至30％。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。