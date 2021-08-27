魚池尖山大火後復育至少10年 南投林管處輔導企業認養

魚池尖山今年4月間發生森林火災，大火延燒5天，受損面積達12.76公頃，上午南投林管處邀集各公私部門約40人，研商魚池尖山火災跡地復育造林方式，承諾免費提供苗木、獎勵輔導造林及企業認養等多樣管道，作為租地造林承租人復育造林的選擇，魚池鄉長劉啟帆則說，魚池尖山是當地的重要象徵，但災後要恢復舊觀少說要10年以上。

南投林管處指出，魚池尖山位於南投林區管理處埔里事業區第73林班保安林地，森林火災引起當地居民重視關心，林火延燒面積12.76公頃，其中竹木被害面積2.8公頃，撲滅火災後，林管處委請專家學者現勘研議復育造林，並於第一時間就展開0.79公頃的水土保持工程，進行山坡地打樁編柵等緊急處理，避免衍生水土流失問題。

處長李政賢表示，對於魚池尖山火災後續復育工作一直放在心上，但考量事發地點主要是在已放租土地上，南投林管處必須尊重承租人意願，強調承租人除可向林管處申請免費苗木自行復育造林外，也可參加20年期的獎勵輔導造林；每公頃政府補助46萬元，分年分期撥付；承租人如因故無法自行造林，也可與企業合作，由林管處協助媒合企業認養協助造林。