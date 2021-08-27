失智老人走失風險高 南投採購定位手表助弱勢

南投縣人口高齡化全國第三，估計失智症人數1800人，為了避免老人及身心障礙者迷途走失，成為遊民，南投縣政府採購GPS智慧定位手表，將優先補助中低收入戶、身心障礙者，每戶補助一人，定位手表每20分鐘定位一次，也具有室內定位功能、電子圍籬設定和緊急求救按鈕，減少老人迷失狀況發生。

南投縣長林明溱今天表示，因為疫情衝擊，基層民眾生活更為艱困，縣府團隊全力拓展護老、扶幼政策，投入1.4億元照顧老幼及弱勢。

南投縣至少有1800名失智長者，縣府採購GPS智慧手表，可讓失智長輩透過衛星定位知智慧功能保護，一旦走出設定範圍就能發出警示，並提供家屬確切所在位置，讓容易迷路的失智長者，不再找不到回家的路。

縣府先採購每組6000元的GPS智慧手表及「服務方案」100組，將提供中低收入戶、領有中低收入老人生活津貼、身心障礙生活補助的失智者家屬申請，每月300元方案服務費，縣府一次補助1年，如果民眾需求踴躍，縣府會克服財源困難，擴大採購提供更多名額給需要失智長輩免費使用。

另外，少子化相當嚴重，南投縣鼓勵年輕夫妻增產報國，運用前瞻補助及公益彩券盈餘分配基金，新建活化在地兒少福利服務設施及場域，投入1億3600萬元。

全縣兒少福利館包括兒童及少年福利館及竹鹿區綜合社會福利館，另設置公辦民營托嬰中心兩處，公共托育家園3處，托育資源中心3處，除了埔里公辦民營托嬰中心因虎山活動中心翻修，須等3年後開幕，其餘可在今年底或明年初啟用。