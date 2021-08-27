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全國紅龍果評鑑將登場 開花期遇連續大雨挑戰大
彰化縣是全國紅龍果第二大產地，二林鎮農會將於9月9日於舉辦紅龍果比賽，選拔出今年度最優質的紅龍果，果農指出，當天送審的紅龍果先前開花期剛好是中部連續大雨，若沒有套袋預防，又在惡劣環境生長，產量銳減下要挑出好果不容易，這次比賽將相當具有挑戰。
現在紅龍果盛產，相較於前幾年盛產期價格波動，今年批發價格相對穩定，中元節過後，上價一公斤還有7、80元，青農陳啟宗說，今年因疫情宅配訂單比以往多，目前疫情穩定銷量趨緩，會再銷往行口、市場，今年初因乾旱開花晚，整體產期往後延，產量有限下價格還不錯。
彰化縣長王惠美今天參加「110年度彰化縣優質紅龍果評鑑｣宣傳活動，將有來自全縣各鄉鎮市的紅肉及白肉紅龍果各50組，共計100組農民，由台中區農業改良場專家領軍的評審團隊評鑑，比賽當日即公布評鑑成績。
王惠美說，彰化是農業大縣，紅龍果全縣種植面積約502公頃，以二林鎮301公頃最多，另竹塘鄉有43公頃、溪州鄉26公頃，白肉種口感清甜爽脆，紅肉種口感細軟多汁，每年5到11月為產期，經過改良及燈照使得全年皆為產期，這次評鑑學者專家將以外觀、實重、口感、甜度為評選依據。
二林鎮農會總幹事邱士平表示，每年藉著紅龍果的評鑑果農互相研究、切磋，目前彰化縣在地生產的紅龍果品質不輸其他產地，也因為今年紅龍果的品質很好，價錢也比去年還要好。
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