五倍券最小面額200元 盧秀燕籲更改以利小攤商

振興五倍券預計10月上路，台中市長盧秀燕今天表示，中央規劃最小面額為新台幣200元，不利小商家、小攤商，建議更改最小面額，而台中市將搭配購物節振興地方經濟。

台中市議會今天召開市政總質詢，台中市議員黃仁、林祈烽、施志昌關心台中市政府的振興方案，是否推出地方加倍券或是發放現金，搶攻振興五倍券的商機。

林祈烽表示，許多縣市政府都加碼推出地方加倍券，金門、澎湖、嘉義直接發現金，他細數，新北市推出「新北加倍券」的地方特惠券，桃園市推出補助外地遊客到桃園消費優惠，台南市舉辦購物節，高雄市更推出每張面額50元的高雄券，讓更多小商家受惠。

林祈烽說，後疫情COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時代，振興經濟是最重要的一環，市府無論是發放加倍券或現金，如何搭配中央，擴大台中市民的幸福感很重要，票券發放應有50元面額，可幫助商圈、市場、攤販，呼籲市府妥善考慮，不要額外增加條件。

盧秀燕表示，中央已宣布規劃方向，但站在地方基層要照顧小商家、小攤商的心情，據她過去長年在立法院財政委員會服務的經驗，目前振興券應該還沒有下版印製，建議中央將五倍券調整成更小面額。

盧秀燕舉例，大部分1個便當不超過100元、1杯飲料幾十元，如果最少面額200元將不利小商家、小攤商，更不利一般民眾使用。

盧秀燕指出，振興五倍券10月才會發放，市府重視此次商機，相關措施正在進行最後調整，除配合中央期程把餅做大，也將搭配台中購物節振興地方經濟，定案後將儘速公布。