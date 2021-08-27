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率彰化縣之先 北斗鎮今通過發放紓困金每人500元

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮所會和諧，鎮代會通過鎮公所臨時追加預算提案，將發給每一名鎮民每人500元紓困金。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮所會和諧，鎮代會通過鎮公所臨時追加預算提案，將發給每一名鎮民每人500元紓困金。記者簡慧珍／攝影

中央將發放五倍卷振興經濟，彰化縣北斗鎮公所今天率全縣各鄉鎮市之前，宣布在鎮民代表會出席鎮民代表全數舉手贊成之下，將發放每一鎮每人500元的紓困金，今年8月18日之前設籍北斗鎮，及8月27日前出生並戶口申報設籍北斗鎮的新生兒，今年11月11日之前都能領取紓困金。

據了解，除了北斗鎮公所，彰化縣其餘25鄉鎮市公所並無已經決定發放紓困金，包括財政狀況良好的員林市、大村鄉，鄰近的溪湖鎮、田尾鄉都沒打算跟進。

北斗鎮民代表會今天上午召開第21屆第15次臨時會，討論鎮公所提出的三個提案，其中一項是追加預算，由社政課編列社會救濟支出1800萬元，扣除行政費100萬元，另外1700萬元將作為發放紓困金。

鎮代會主席劉國卿要求出席的8名鎮民代表討論鎮公所提出的紓困金發放案，鎮民代表陳國展、張美芳先後質詢鎮公所社政、財政、主計等課室主管，說明發放紓困金1700萬元會不會影響鎮公所財務正常運作，及領取資格、發放期限，鎮公所相關課室主管說明，財主單位主管都表示，鎮庫現有6000多萬元，發放紓困金連同作業費1800萬元，不影響鎮政運作。

劉國卿舉辦表決，8名鎮民代表不約不同舉行贊成，劉國卿宣布通過北斗鎮公所發放紓困金的追加預算提案。

鎮長李玄在說，今年8月18日之前（含）設籍北斗鎮，及8月27日之前（含）出生且設籍北斗鎮，都可領取每人500元紓困金，領取者持身分證、印章，如欲代領須持委託人簽名的委託書，如果全戶由一人領取，領取人應取戶口名簿，幼兒由家長持戶口名簿代領。

北斗鎮紓困金9月11、12、13日在各里辦公室發放，這三天來不及領取者，今年11月11日（含）到鎮公所社政課領取，領取應檢具上述相關文件。

李玄在表示，現有3萬3350人設籍北斗鎮現，鎮公所盡最大誠意，把經費直接用在鎮民身上，雖然配合中央政策加碼的紓困金金額不多，但在疫情仍屬嚴峻的時刻，最近又要開學了，每人500元不無小補。

彰化縣北斗鎮民代表會今天通過鎮公所提出的臨時提案，將發放每人500元紓困金給鎮民。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮民代表會今天通過鎮公所提出的臨時提案，將發放每人500元紓困金給鎮民。記者簡慧珍／攝影

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