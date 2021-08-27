南投集集鎮巡查粉黛亂子草 特生中心：無擴散跡象

集集和平田園的外來種粉黛亂子草，業者配合已於8月24日開始進行移除作業，預計將於30日全面剷除。

集集鎮長陳紀衡為守護生態，上午邀特有生物保育中心植物組與和平社區環保志工團，在園區周圍巡查各荒地與農地是否有粉黛亂子草擴散。

特生中心植物組上午也在現場向社區居民說明，因園區內的粉黛亂子草即將長出種子，所以有近期立即剷除的必要。

植物組教大家如何分辨雜草，指出像是紅毛草、雀稗草都是帶有紫色、粉紅色的原生種雜草，容易被誤認為粉黛亂子草，差異在稈的長度與顏色，粉黛亂子草較長，花桿為粉紫色，通常能生長過腰，而雀稗草外形有柔毛。

特生中心指出，目前初步勘查園區內外無任何擴散的跡象；但將持續觀察兩年，以防粉黛亂子草外擴生長，將與鎮民們一同守護集集小鎮生態。

鎮長陳紀衡表示，認同農委會的防疫考量，協助縣府成功說服業者移除，希望大眾能消除對集集鎮與和平社區的誤解。