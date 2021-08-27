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南投集集鎮巡查粉黛亂子草 特生中心：無擴散跡象

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
特生物中心植物組與集集環保志工團，上午在園區周圍巡查是否有粉黛亂子草擴散。記者黑中亮／攝影
特生物中心植物組與集集環保志工團，上午在園區周圍巡查是否有粉黛亂子草擴散。記者黑中亮／攝影

集集和平田園的外來種粉黛亂子草，業者配合已於8月24日開始進行移除作業，預計將於30日全面剷除。

集集鎮長陳紀衡為守護生態，上午邀特有生物保育中心植物組與和平社區環保志工團，在園區周圍巡查各荒地與農地是否有粉黛亂子草擴散。

特生中心植物組上午也在現場向社區居民說明，因園區內的粉黛亂子草即將長出種子，所以有近期立即剷除的必要。

植物組教大家如何分辨雜草，指出像是紅毛草、雀稗草都是帶有紫色、粉紅色的原生種雜草，容易被誤認為粉黛亂子草，差異在稈的長度與顏色，粉黛亂子草較長，花桿為粉紫色，通常能生長過腰，而雀稗草外形有柔毛。

特生中心指出，目前初步勘查園區內外無任何擴散的跡象；但將持續觀察兩年，以防粉黛亂子草外擴生長，將與鎮民們一同守護集集小鎮生態。

鎮長陳紀衡表示，認同農委會的防疫考量，協助縣府成功說服業者移除，希望大眾能消除對集集鎮與和平社區的誤解。

這次外來種植物風波，讓民眾誤會在地故意破壞生態，鎮公所決定號召社區配合特生中心植物專家，一同來巡查粉黛亂子草有無擴散到園區外，破除謠言；而今日巡查後，確認園內外及周圍各個風險地區都沒有擴散的跡象。

特生物中心植物組與集集環保志工團，上午在園區周圍巡查是否有粉黛亂子草擴散。記者黑中亮／攝影
特生物中心植物組與集集環保志工團，上午在園區周圍巡查是否有粉黛亂子草擴散。記者黑中亮／攝影
特生物中心植物組與集集環保志工團，上午在園區周圍巡查是否有粉黛亂子草擴散。記者黑中亮／攝影
特生物中心植物組與集集環保志工團，上午在園區周圍巡查是否有粉黛亂子草擴散。記者黑中亮／攝影

集集 農委會 農地

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