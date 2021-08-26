彰化公共單車MOOVO鹿港率先上線 9月起開放騎乘

彰化公共自行車新舊系統交接，9月起陸續更換新車，MOOVO智慧運具系統將在8月30日在彰化縣鹿港鎮上線， 規劃首發從鹿港高中開始，提供100台，17個站點陸續展開，鹿港約200台車預計到9月2日都會安放完畢，接著彰化市、員林市總共1650台也會在10月前全面換新，另300台電輔車待自行車全面配置後再分配地點。

彰化公共自行車原本採用微笑單車1.0系統，今年6月底合約到期，7月起新營運商運點科技接手，順利營運原有彰化縣公共自行車YouBike1.0系統，舊有的系統過渡到新一代的智慧樁電子圍籬系統，完成新舊系統銜接的目標。

運點團隊指出，民眾除了可使用一卡通、悠遊卡租借，也可透過APP綁定信用卡或數位金融卡等多元支付。MOOVO智慧自行車設計包含低跨點車身設計、三段變速、防爆式充氣胎、前後太陽能LED車燈外，還配有手機固定架、易拉式坐墊調整器、寬體手把與加厚氣墊椅座，能提升民眾在騎乘的舒適性與穩定性。