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彰化公共單車MOOVO鹿港率先上線 9月起開放騎乘
彰化公共自行車新舊系統交接，9月起陸續更換新車，MOOVO智慧運具系統將在8月30日在彰化縣鹿港鎮上線， 規劃首發從鹿港高中開始，提供100台，17個站點陸續展開，鹿港約200台車預計到9月2日都會安放完畢，接著彰化市、員林市總共1650台也會在10月前全面換新，另300台電輔車待自行車全面配置後再分配地點。
彰化公共自行車原本採用微笑單車1.0系統，今年6月底合約到期，7月起新營運商運點科技接手，順利營運原有彰化縣公共自行車YouBike1.0系統，舊有的系統過渡到新一代的智慧樁電子圍籬系統，完成新舊系統銜接的目標。
運點團隊指出，民眾除了可使用一卡通、悠遊卡租借，也可透過APP綁定信用卡或數位金融卡等多元支付。MOOVO智慧自行車設計包含低跨點車身設計、三段變速、防爆式充氣胎、前後太陽能LED車燈外，還配有手機固定架、易拉式坐墊調整器、寬體手把與加厚氣墊椅座，能提升民眾在騎乘的舒適性與穩定性。
運點團隊說，MOOVO系統在全球超過20個城市上線，平台累積管理逾100萬名用戶，租借站與現有彰化公共自行車租借站一樣，但透過電子圍籬管理，可以提升土地坪效，增加借還車的場域方便性。前4小時費率也是每30分鐘10元但不採累進費率，前30分鐘租借仍享有縣府補助5元。
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