請願運動百年展 明霧峰立法院民主議政園區舉辦

立法院議政博物館的「台灣議會設置請願運動百年展」明移師台中霧峰立法院民主議政園區舉辦，原先因為受疫情影響，參觀者有限，展期因而將延至10月底。立法院長游錫堃今特別率立院同仁前往觀賞，同時呼籲民眾前往看展，表示只要認真看過這個展，就等於看過一本台灣史，對於台灣的民主發展和近代史就會有所了解。

據展覽簡介指出所謂的「台灣議會設置請願運動」指的是由台灣民眾自發性，以去除日治期間台灣總督集行政、立法、司法三權於一身的狀況，爭取在台灣設置特別議會，所發起的運動。對台灣民眾而言，無疑是一個新的期盼，並瞭解原來抗日活動也可以走法律途徑進行，並在他們的心中燃起爭取自由平等的希望。

游錫堃說，如今我們熟悉的代議政治，並不是自然而然就有的，而是民主先賢打拼來的。在日治時期，林獻堂、蔡惠如、蔣渭水等台灣有志之士從1921年開始到1934年，陸續成立新民會、台灣文化協會、台灣民眾黨等，請願希望設置台灣議會，先後曾遭受「治警事件」、「解散台灣民眾黨」等打壓取締，最終沒有獲得日本當局採納，但卻促成請願後的隔年1935年，日本政府舉辦了台灣史上的首次的「市會及街庄協議會員選舉」，為後來台灣地方自治與選舉奠定基礎，也為台灣日後的民主化埋下種籽。而國民政府遷台前，第一屆國大代表在1947年才選出，晚了台灣12年。

他表示，這項展覽今年1月30日開展，但受疫情影響，參觀的人尚不多，對這麼有規模和系統，且費心籌畫的展覽而言，實在可惜，希望有更多的人來看展。