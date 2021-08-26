中部車主看這裡 汽燃費月底到期仍有51萬人未繳

自用汽車及機車燃料使用費7月1日開徵，受疫情影響，繳納期限延長至8月31日。台中區監理所所長魏武盛說，統計到昨天，中彰投地區有8成9車輛完成繳費，尚未繳納車輛約51萬餘輛，提醒尚未完成繳納的車主，請記得在本月底前繳納。

台中區監理所表示，民眾仍可持原繳納通知書至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、嗶嗶繳、LINE Pay Money、橘子支付、元大銀行、街口支付及蝦皮等APP，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納，若使用信用卡繳納，手續費請洽各發卡銀行，其餘繳納方式均免手續費；若不確定自己的愛車是否已繳納汽燃費，車主可透過「監理服務網」或「監理服務APP」進行查詢，以避免重複繳納。

魏武盛說明，台中區監理所官網快速連結專區，已設置汽機車燃料費約定扣款線上申辦服務，提供車主申辦，未來開徵期限最後一日，即自動從約定帳戶扣款，而且扣款前後會以手機簡訊或E-MAIL等方式通知，既節能減碳又可避免遺忘繳受罰，也可申請汽燃費電子繳款單服務，避免紙本繳納通知書寄送安全疑慮及持單外出繳費感染風險，歡迎車主朋友們多加利用。