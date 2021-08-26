烏日區成功東路阻礙排水違章 今起拆除

台中成功嶺旁的烏日區三和里成功社區近30戶民宅因8月初連日大雨，飽受淹水之苦。台中市副議長顏莉敏、議員吳瓊華、前立委顏寬恒日前共同邀集台中市水利局等單位會勘解決。水利局說明，會勘發現成功東路上游排水路分流瓶頸點有違章建築，今天會同都發局、警察局、烏日區公所及相關管線單位拆除違建，預計2周內拆除完畢，對於後續排水改善工程執行有很大幫助。

烏日三和里成功社區在本月二日凌晨3時許，疑因連日大雨附近山坡的泥沙被雨水沖刷下來，加上水溝又小渲洩不及淹水，居民半夜忙著從家裡掃水出來，市長盧秀燕上午到場視察時，指示水利局查明原因進行改善。

水利局表示，烏日區成功東路淹水主要為分流點漿砌護岸老舊毀損導致排水路阻塞，造成分流效果不彰，加上排水路上違建加蓋，造成排水斷面縮小，且當地為階梯式地形，水路錯綜複雜，皆為造成淹水原因。