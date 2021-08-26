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烏日區成功東路阻礙排水違章 今起拆除

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市烏日區三和里成功東路民宅日前淹水。圖／讀者提供
台中市烏日區三和里成功東路民宅日前淹水。圖／讀者提供

台中成功嶺旁的烏日區三和里成功社區近30戶民宅因8月初連日大雨，飽受淹水之苦。台中市副議長顏莉敏、議員吳瓊華、前立委顏寬恒日前共同邀集台中市水利局等單位會勘解決。水利局說明，會勘發現成功東路上游排水路分流瓶頸點有違章建築，今天會同都發局、警察局、烏日區公所及相關管線單位拆除違建，預計2周內拆除完畢，對於後續排水改善工程執行有很大幫助。

烏日三和里成功社區在本月二日凌晨3時許，疑因連日大雨附近山坡的泥沙被雨水沖刷下來，加上水溝又小渲洩不及淹水，居民半夜忙著從家裡掃水出來，市長盧秀燕上午到場視察時，指示水利局查明原因進行改善。

水利局表示，烏日區成功東路淹水主要為分流點漿砌護岸老舊毀損導致排水路阻塞，造成分流效果不彰，加上排水路上違建加蓋，造成排水斷面縮小，且當地為階梯式地形，水路錯綜複雜，皆為造成淹水原因。

水利局長范世億說，成功東路排水改善刻不容緩，水利局已於8月19日先行召開違章建築拆除研商會議，成功東路分流瓶頸點違章今天開始拆除，今除過程順利，目前工程已完成初步設計，預計施做排水箱涵共約90公尺，另針對當地里長反映上游排水路旁農田排水溢流影響附近民宅部分亦納入本次工程一併改善，整體工程經費概估約600萬元，預計今年底前完工。

台中烏日成功東路上游排水路分流瓶頸點有違章建築，今天開始拆除，過程順利。圖／台中市政府提供
台中烏日成功東路上游排水路分流瓶頸點有違章建築，今天開始拆除，過程順利。圖／台中市政府提供
台中烏日成功東路上游排水路分流瓶頸點有違章建築，今天開始拆除，過程順利。圖／台中市政府提供
台中烏日成功東路上游排水路分流瓶頸點有違章建築，今天開始拆除，過程順利。圖／台中市政府提供
台中烏日成功東路上游排水路分流瓶頸點有違章建築，今天開始拆除，過程順利。圖／台中市政府提供
台中烏日成功東路上游排水路分流瓶頸點有違章建築，今天開始拆除，過程順利。圖／台中市政府提供
台中市烏日區三和里成功東路民宅日前淹水，居民半夜忙著從家裡掃水出來。圖／讀者提供
台中市烏日區三和里成功東路民宅日前淹水，居民半夜忙著從家裡掃水出來。圖／讀者提供
台中烏日成功東路上游排水路分流瓶頸點有違章建築，今天開始拆除，過程順利。圖／台中市政府提供
台中烏日成功東路上游排水路分流瓶頸點有違章建築，今天開始拆除，過程順利。圖／台中市政府提供
台中成功嶺旁成功社區近30戶民宅飽受淹水之苦，前立委顏寬恒（右二）日前到場關心。圖／顏寬恒提供
台中成功嶺旁成功社區近30戶民宅飽受淹水之苦，前立委顏寬恒（右二）日前到場關心。圖／顏寬恒提供

淹水 違建 建築

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