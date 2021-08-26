彰市東區都計台化預計回饋25％公設 有行政用地、公園

彰化市擴大都市計畫範圍面積為595.96公頃，但進度牛步，彰化縣府去年採取分階段實施的策略，將計畫範圍分成4區塊，因台化廠區爭議較小，優先推動「台化廠區再發展區」，該區的公共設施用地面積比例為19.78%，依回饋機制，預計在之後的細部計畫須增設公共設施面積達台化廠區的25％。

台化彰化廠土地是都市計畫區外的丁種工業用地，位處彰化市中心，是否配合彰化市擴大都市計畫攸關彰化市未來發展，台化2013年時與縣府協調，同意納入擴大都市計畫，並依照工業區變更審議規範和彰化縣都市計畫回饋機制，回饋縣府25％土地做公園、停車場等公共設施，其餘75％的土地還是台化所有；其中，48％繼續做工廠使用、15％做商業使用、12％做住宅。

不過歷經多年，隨著台化彰化廠關廠，原針對工業與商業等土地使用規劃已不同，彰化縣府針對「擬定擴大彰化市都市計畫主要計畫（第一階段）」從今年8月23日起至9月23日止公開展覽。

彰化縣府建設處指出，經內政部小組多次檢討跟協商，參考中央工業區變更回饋規定及彰化都市計畫變更回饋規定，與台化有共識，最後訂出公共設施分區分別有行政用地、公園用地、綠園道用地、道路用地等。

其中行政用地配合地方發展需求，畫設1處行政用地，其他面積4.93公頃，占台化廠區總面積約7％；公園用地則是考量民眾休閒活動空間的需求，畫設3處公園用地，面積為3.75公頃，占場區總面積5.33％。

另有綠園道用地可因應未來大眾運輸路廊與場站設置的需求，畫設綠園道用地，面積為3.83公頃，占廠區面積5.45％；道路用地供計畫區聯外道路、主要道路、次要道路使用，面積為1.40公頃，站廠區總面積1.99％，建設處指出，公設開闢後將會使該區成為彰化的新門戶意象。