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他做霜淇淋用在地水果獲創業金 將開發北斗香菜口味

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美試做鮮奶霜淇淋。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美試做鮮奶霜淇淋。記者簡慧珍／攝影

彰化縣青年洪維駿用天然水果色素製作彩色霜淇淋，已研發社頭芭樂、埔心金蜜芒果、二林巨峰葡萄3種口味，今天展示彰化鮮奶霜淇淋，未來還會以北斗香菜、花壇茉莉花作為霜淇淋風味的基底，縣長王惠美前往品嘗，並頒贈30萬元青年創業金。

彰化縣政府支持青年在地深耕，為彰化注入新亮點，1年編列1000萬元創業基金，符合資格者每人最高獲補助30萬元，已有13人拿到創業金，王惠美今天頒贈30萬元給第14位獲得獎補助者洪維駿，鼓勵青年人發揮創意，勇敢逐夢。

洪維駿選擇製作義式霜淇淋創業，先在英國2年、上海10年學習和開業，取得義式霜淇淋認證，因為新冠肺炎疫情返回家鄉，他的霜淇淋專賣店「幸福販賣所」，位在員林公園附近在萬年路三段65號，目前有芭樂、葡萄、黑芝麻等多種口味霜淇淋，及8月限定的埔心鄉金蜜芒果霜淇淋。

他說，他製作的霜淇淋選用彰化在地優質農產品，不須添加任何人工香精、色素或香料，就可以做出天然、新鮮滋味的霜淇淋，例如芭樂霜淇淋採用社頭香水、珍珠、紅心三種芭樂，今天展示的牛奶霜淇淋採用花壇鄉大山牧場生產的鮮奶，未來還有北斗香菜、花壇茉莉花作為霜淇淋基底的霜淇淋，希望同時行銷彰化農產品。

王惠美當場學習製作鮮奶霜淇淋，把材料放進攪拌機，再倒入霜淇淋機，因防疫沒現做現吃；她表示，材料調一調倒進機器，看起來很簡單，其實內藏功夫，要做出得到國際認證的霜淇淋還是有「眉角」，尤其加入天然水果，調整到恰到好處的甜味與口感，一定需要專業能力。

縣政府1年編列1000萬的青年創業金，18歲到45歲設籍彰化，上過縣政府指定的30小時課程並提出方案，最高補助30萬元，今年還有兩個梯次，課程包括農客松、網路新經濟就創業學堂、青年圓夢創業學堂、女力展翅等，縣政府歡迎有意願的青年提案。

彰化縣長王惠美今天頒贈30萬元青年創業金給洪維駿。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美今天頒贈30萬元青年創業金給洪維駿。記者簡慧珍／攝影

青年 創業 王惠美

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