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開學日倒數計時 彰化家扶兒今收到獎助學金和書包

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
員林創世紀扶輪社今天捐款給家扶受扶助兒童，前社長楊茗閎另以台灣必美優國際流通公司名義捐書包。記者簡慧珍／攝影
員林創世紀扶輪社今天捐款給家扶受扶助兒童，前社長楊茗閎另以台灣必美優國際流通公司名義捐書包。記者簡慧珍／攝影

今年國內發生新冠肺炎本土疫情，嚴重衝擊經濟，讓弱勢更弱勢，開學前夕，員林創世紀扶輪社前社長楊茗閎發起捐贈獎助學金，募集5萬元今天送到彰化家扶中心員林兒童館，並以台灣必美優國際流通股份有限公司的名義捐贈300個書包，彰化家扶主任王震光和員林區扶幼委員會主委賴秋樺都到場致謝。

多名受扶助學童今天到彰化家扶員林兒童館，代表領取書包。受扶助兒童「小睿」的爸爸罹患口腔癌3期、咽喉癌1期，已無法工作，家計落在小睿的媽媽一人身上，要賺錢又要撫養3個孩子，6歲小睿看到眼裡，格外乖巧懂事，今天拿到書包後向楊茗閎等人道謝說「謝謝叔叔阿姨，我要用書包裝很多書，努力用功念書，不讓媽媽擔心。」

楊茗閎表示，受疫情影響的家庭很多，需要社會各界伸出援手，員林創世紀扶輪社能做的就是陪伴與支持，創社社長許椿燦、現任社長楊忠哲及社員響應彰化家扶中心的脫貧計畫「疫起傳愛~助學無礙」，延續愛與善，除了捐贈獎助學金，捐書包鼓勵弱勢兒童揹著勇氣與夢想向前行。

彰化家扶中心主任王震光說，開學在即，家扶扶助3200多名弱勢學童，需要大家來幫忙，讓家扶兒在學習的道路上獲得更多力量與陪伴，順路走過逆境，達成教育脫貧目標。

員林 家扶中心 疫情

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